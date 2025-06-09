自由廣場》從哈佛、KK園區到國民黨 默許造假的文明危機

◎ 蕭錫惠

「謊言是最大的罪惡」，不僅是道德警語，更是對文明社會的深刻警示。

當今社會從學術殿堂到政治舞台，乃至跨國詐騙網絡，謊言與偽造已不再是偶發，而是制度性腐敗的表現，威脅民主根基與人身安全。

請繼續往下閱讀...

哈佛大學近年屢陷醜聞。中國籍學生學生蔣雨融透過畢業致詞，高談「多元與包容」，卻在抗議中共大使演講時協助校方拉離台灣學生吳亭樺，其言行明顯矛盾。

另一位知名教授長年捏造研究數據，最終遭撤職，顯示即使是全球頂尖學府，也難免誠信崩壞。

吳亭樺因批評中共遭校方冷處理，反觀中國學生鄒宏基動手拉人卻未受懲處，更凸顯學術自由被政治壓力扭曲的隱憂。

這些案例本質與二○○八年馬多夫「龐氏騙局」如出一轍——用偽造包裝權威、用謊言操弄制度，終至毀滅信任與人命。

更令人髮指的是「KK園區」跨國詐騙案。受害者多因假工作邀約被騙至東南亞，隨即遭非法拘禁、暴力逼迫從事詐騙，甚至活器官買賣。

這些人被奪走自由、尊嚴與未來，其手法本質上正是謊言制度化的極致展現。

台灣政壇亦未倖免。國民黨為阻擋罷免案，竟大規模偽造連署書，已有數十名幹部遭聲押，這不是個別犯行，而是政黨結構性地踐踏法治、玩弄民主。

從哈佛學術醜聞、KK園區人權慘案，到台灣的選舉偽造，這些事件背後皆有一共通點：謊言。一旦社會默許造假、習慣說謊，極權與暴力便會乘虛而入，摧毀文明根基。

哈佛，不應成為偽善與政治庇護的溫床；台灣，更不能讓造假政黨蠶食民主；東南亞，更不能容許KK園區這類人間煉獄繼續存在。

真相之脆弱，需靠制度與公民共同守護。唯有堅持誠信、捍衛真相，民主與人權才能穩健前行，不再淪為謊言與暴力的犧牲品。

（作者為民進黨美東黨部前評議委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法