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自由廣場》大罷免衝三階 守護台灣的最後防線

2025/06/09 05:30

◎ 林正二

大罷免以卅一比○進入第三階段，預估將有廿位左右藍委面臨被罷免。雖然大罷免連署反應熱烈，但未來要順利完成罷免不適任藍委的任務，讓立院恢復正常運作，國政可順利推動，執政黨與公民團體須全力宣講，讓國人了解大罷免攸關台灣自由民主與國家永續發展，期能催出中間與淺藍選民出來投同意票。

雖然八成國人不接受「一國兩制」統一，但不少中間與淺藍選民因懼怕兩岸戰爭，不願支持賴總統的「兩岸是兩個國家，互不隸屬」的抗中保台主張，反而贊同國民黨虛擬的「九二共識、一中各表」。因此，這些民眾如不出來投票罷免藍委，恐會影響罷免成果。

鑒此，民進黨應針對國人憂懼的問題，透過街頭宣講與各式文宣，分析中共統台後果，並去除民眾對兩岸戰爭的憂懼，析述如后：

一、中國已表明兩岸無「一中各表」空間，只有「一國兩制統台方案」的九二「一中」共識。但不少中間與淺藍選民仍以為透過該共識，兩岸可建立「和平共存」空間，縱使未來中國統台，台灣仍可持續和平、繁榮。

這是錯誤的想法。縱使中國和平統台，也將以極權統治台灣，國人將失去自由民主的生活；且中共將充分運用台灣的重要地緣戰略位置，以對抗美國，將讓台灣人民置於戰爭第一線。

二、大量中國人民將來台，搶用健保醫療資源，衝擊國人的健康維護；大舉投資房地產與金融市場，毀壞台灣經濟與國人財產權。

三、為順利統治台灣，將有百萬人送進教育營洗腦；全台公務員將被大量清洗，換成中共官員任職。

四、民進黨維持現狀的「反共護台」政策，由於沒有制憲正名、宣布台獨，中國為了維護政經穩定發展，不太可能發動戰爭，因為中共了解台灣海峽地勢險峻，只要國人團結，維持強大的防衛戰力，共軍很難攻下台灣；加上美國的強大軍力，足以遏阻共軍輕舉妄動。

五、中共如發動戰爭，美國除軍力援台外，應會祭出強烈的經濟制裁，中國經濟萎縮不振，影響政權穩定。這是中共當局最懼怕者。

中共若攻台勢將付出龐大的政經代價，早已透過文攻武嚇與對台認知作戰，分化國人的團結，瓦解台灣人士氣，以期不戰而屈人之兵成功奪台。

因此，應讓更多民眾了解唯有罷免大量的不適任藍委，立院才能正常運作，政府才可持續加強國防戰力，遏阻中共侵台，並全力破解中共對台的認知戰，團結國人反共護台，讓台灣持續往前邁進。

（作者為政治評論員）

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