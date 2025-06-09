自由廣場》張立齊投共就越界了 依法除籍捍衛主權

◎ 墨客

有些人的人生翻轉本該是值得大家學習的勵志故事，最後卻成了社會的反面教材。看看日前被陸委會除籍的張立齊故事。

在中國華僑大學任教的張立齊，出生在台中豐原，原不愁吃穿。但九二一大地震後改變一切。他一度輟學打工維持生計，但張立齊沒有放棄，半工半讀下，最後還考上了北京大學博士班。這確實是個了不起的人生翻轉。

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持中國定居證的首名台人

但接下來，張立齊做了一連串自認正確的選擇。多年來，他多次申請加入中共，早在二○一七年便以〈我從台灣來，我自願加入中國共產黨〉為題，公開表態投共，去年還拿到中國核發的「台灣居民定居證」，成為福建「融合發展示範區」第一個正式定居的台灣人。

今年六月，我國政府依法註銷台灣身分，根據「兩岸人民關係條例」第九條之一規定：取得中國定居證就會失去台灣身分。程序透明，執行合法，他也是第一個因為這個原因被除籍的案例。

台灣一直以言論自由自豪，但當有人藉此攻擊民主制度、為極權政府宣傳，甚至成為對岸統戰的棋子時，我們該怎麼看？張立齊公開效忠中共、在中國官媒上宣揚「祖國認同」，這還算是正常的多元觀點嗎？

統戰核心策略 模糊敵我界線

「我是台灣人，但我選擇擁抱中共，中國才是我的母親」，這種矛盾的表態正在被包裝成合理的選擇。當「身分認同」可以隨著政治利益任意切換，台灣社會的認同基礎就會被一點一點掏空。這正是中國統戰的核心策略：讓敵我界線變得模糊，讓主體認同逐漸瓦解。

此外，張立齊明明是依法被除籍，卻包裝成「政治迫害」；明明是主動選擇效忠中共，卻被形塑成「被打壓的異見者」，並配合中國官方的劇本演出，這種顛倒黑白的手法正在削弱民眾對民主制度的信任。

張立齊可能不是第一個投靠中國的台灣人，當背叛民主被說成追求自由，當投靠極權被描繪成思想獨立，甚至還能獲得部分民眾的同情和認同時，這已經不只是個人選擇的問題，而是整個社會價值觀受到挑戰的警訊。

面對如此明確的界線跨越，陸委會依法註銷其台灣身分，這不是政治打壓，而是對國家尊嚴的基本防衛。

（作者為現職國中教師）

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