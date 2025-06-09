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自由廣場》不只是路名 從中正路到「地方感」

2025/06/09 05:30

◎ 張月環

全台共有三一六條「中正路」，幾乎都貫穿主要幹道，象徵著過往威權時代對空間的全面佈局。對於改名，台中市長酸言：「國家吃飽太閒嗎？」新北市長說：「無聊又浪費錢。」而蔣萬安則說：「只搞政治，不辦正事。」其中，蔣的話說對了一半——這確實是政治問題。但錯在於他們忘了：政治不應只為權力，它更應為正義服務。當今卓院長喊卡，只因藍白砍預算，造成地方財政吃緊，使得目前推動全面改名，確實有難度，但是可以一步一步來。

推動改名，並非「無聊」或「吃飽太閒」，而是面對歷史與記憶、重建地方感與公民意識的必要行動。英國地理學家 Tim Cresswell 在其著作《Place》中引用評論家 Lucy Lippard 的話說：「地方有深度，也有寬度。它關涉連結、圍繞地方的事物、塑造了地方的事件與記憶。」他更指出：「地方顯然擁有許多記憶，那些記憶得到宣揚，哪些卻根本不再是記憶的問題，是個政治問題。地方成了爭論召喚那些記憶的位址。」說明了地方是召喚記憶、對話歷史的場域。

台灣的「中正路」不是單純的道路名稱，而是權威記憶的延伸與象徵。如果對轉型正義的行動僅抱以冷眼旁觀或輕蔑嘲諷，我們該問問：這樣的領導人，若未來登上國家最高位，在台灣面臨外來威脅時，是否能真正捍衛我們的民主與自由？或者，我們會活在一個看似太平、只求經濟、不問歷史與尊嚴的社會，淪為像螞蟻一樣的生存機器？

《文化地理學》作者 Mike Crang 指出：「人群不只是定位自己，更是藉由地方感來界定自我。」而加拿大地理學家 Relph 也說：「身為人類，就是要活在充滿有意義地方的世界中：人就是要擁有並瞭解自己的地方。」這些論述強調，地方名稱不只是字面，更是一種身份與價值的映照。

屏東縣議員建議將屏市中正路改為「屏東大道」，縣長周春米的回應展現了格局與深度：「中正路改名是社會對話過程，讓大家去了解，不能忘記過去的威權統治和歷史。」屏東大道的命名，是一種重新連結地方感的嘗試，是讓人民在行經此地時，能感受到屬於這片土地的驕傲與正義。

當北部城市冷漠以對，南部屏東選擇邁出第一步。這不是誰高誰低的問題，而是誰願意為這塊土地面對歷史、承擔記憶。從屏東市開始，進而思考屏縣廿六個鄉鎮的中正路，甚或全台三一六條？是否繼續同質化？還是要開創屬於自己地方精神的命名？我們是否願意以改名作為契機，走出記憶的陰影，開啟台灣真正的民主自信與地方感？

屏東不是低端，屏東是先鋒。從地方出發，與世界的正義同步，這正是我們想要的生活——有名字，有記憶，有尊嚴的生活。

（作者為屏東大學兼任副教授）

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