自由廣場》戰爭是一種病毒 台灣站在防疫最前線！

◎ 嶼明

前幾年，武漢肺炎——由新型變種病毒引發的全球性傳染病，在世界造成健康與經濟的重大損傷。截至二○二三年四月，全球累計死亡人數更逼近七百萬人。

然而，歷史上還有另一種病毒，更古老、更具毀滅性，那就是：戰爭的病毒。它是透過權力的貪婪、意識形態的狂熱與獨裁者的野心在全球擴散。

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我們正處於戰爭病毒的下一波大流行初期。第一階段的感染，是俄羅斯悍然入侵烏克蘭，企圖用武力顛覆二戰後建立的國際秩序。第二階段的變種，則是中國所宣稱的「人類命運共同體」，看似溫和的名詞，實則是極權輸出的包裝語，正逐步滲透全球認知，甚至在今年的哈佛畢業典禮上，透過一位中籍畢業生之口，傳播至世界舞台——這不是偶然，而是設計精巧的話語滲透行動。

烏俄戰爭驚醒全球：和平不再是理所當然。戰後秩序正在被俄中朝與伊朗等專制政權逐步侵蝕。全球軍費上升的背後，並非世界走向軍國主義，而是民主陣營為了延續和平所付出的保衛成本。

俄羅斯用坦克碾過邊界，中共則用話術與經濟滲透掩護極權擴張。和平從不是自然產物，而是脆弱且昂貴的文明成果，需要不斷捍衛。

我們不追求戰爭，而是被迫為了避免戰爭而備戰。軍費的提升，不是為了侵略，而是為了讓懷有侵略意圖的政權不敢輕舉妄動。這不是軍國主義，而是對極權主義的現實回應。

台灣，是中共「命運共同體」擴張工程的第一站，這不是我們選擇的戰場，而是身處的位置。我們沒有閃躲的空間，也沒有逃避的餘地。除了提升國防預算，我們必須做四件事，才有可能真正守住和平的底線：

一、深化國民教育，揭露共產極權的本質與歷史暴行︰讓下一代明白，真正的威脅不在於表面的和平言詞，而在於背後制度性的暴力、審查與統治技術。

二、建立全民國防的社會共識︰把防衛視為公民責任，從認知戰、災害應變、資訊素養到民防訓練，全民皆兵不再是理想，而是生存必需。

三、主動連結世界民主陣營︰不僅是軍購，更要深度參與國際軍事與科技聯盟，強化與美日歐洲等自由國家的合作機制，共同面對戰略挑戰。

四、改寫國際敘事，爭奪話語主動權︰拒絕「台灣是問題」的殖民式錯誤敘述，主動向世界說明：台灣不是問題，而是解方。我們是印太安全的關鍵環節，是自由秩序的守門人。

我們不是為了成為戰士而備戰，而是為了不讓台灣成為歷史的註腳、極權的獵物、文明的缺口。

正如我們面對病毒會戴上口罩、接種疫苗，我們面對戰爭的病毒，也必須建立自己的免疫系統。台灣，不能失守。

（作者為開業建築師）

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