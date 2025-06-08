自由廣場》烏克蘭的不對稱作戰 台灣可以學到什麼？

◎ 張昭仁

烏克蘭利用租來的卡車加上便宜無人機，摧毀俄羅斯四個軍事基地的四十一架俄軍戰機，俄國的空軍力量遭受重創，還能稱為世界第二大的武裝力量嗎？現在剩下陸軍的人數優勢及核彈頭威嚇，以保護俄羅斯的完整性。

烏克蘭展現的是不對稱作戰的完美示範，三年前烏國用標槍飛彈打坦克，用刺針飛彈打敵機，瓦解俄國三日亡烏的狂妄語言，這是不對稱作戰的第一階段，接著用無人艇加飛彈打沈莫斯科號旗艦，沒有海軍艦隊的烏克蘭用無人艇加無人機消滅俄羅斯的黑海艦隊，控制奧德薩航行權，這是不對稱作戰的第二階段。現在烏克蘭從防守轉成攻擊，這是不對稱作戰的第三階段。

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一旦從防守轉成攻擊，攻擊是最佳防衛，攻守易位，俄羅斯所有後方馬上變成火炮下的前線，原來優勢的遼闊幅遠現在變成難以防守的前線，不對稱的戰術澈底翻轉了戰爭輸贏的決定性機制，烏克蘭這次行動，一夕之間，俄羅斯空軍戰機被端掉近半力量，少了空軍能量，俄羅斯根本不再有嬴的機會，也無法在世界列國中逞強，到了第三階段攻防，不對稱戰略改變了傳統的攻防策略，許多過去不是問題都變成大國的問題，過去的優勢反而成為現在的累贅。

加入輕裝、遠距、自動與AI武器後，改變了戰爭規則，未來戰爭的沙盤推演必須重新完全來過，幅度大、軍艦大、戰機大也都不再是嬴的保證。

在烏克蘭示範之下，台灣可以學到很多，防守策略也應將自動化的無人裝備列入攻防，比如說飛彈加上海上峰群襲擊來犯軍艦，而且不只一階二階的防守台灣，進一步以防守為核心的三階主動殲滅後方敵軍。

面對挑釁台海和平的敵對勢力，全新的思維絕對能夠改變戰爭結局。

（作者為會計師）

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