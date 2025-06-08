自由廣場》學術「不誠實」處置方式的比較

◎ 王永珍

近日，媒體以大篇幅報導台中市某高中生於學測中因所送之學習歷程誇大不實，遭已錄取之四所醫學院退貨乙事，亦有很多人指責還沒進大學就作假，如此品德低劣未來畢業後要如何當醫生？言語中極盡嘲諷之能事且過度延伸解讀。四校取消該生錄取資格或許有其必要之考量，但回顧過去在大學校園裡所發生的事件令人不勝噓唏。

例如管中閔在台大校長遴選過程中時，所發生多項爭議︰其一、未揭露自己為台灣大哥大獨立董事的身分，而遴選委員之一為富邦金控董事長蔡明興，引發利益迴避的爭議；二、論文涉及抄襲；三、違法赴中國大陸兼職授課；四、固定匿名供稿作為社論，獲取固定稿費報酬。最後台大還以各種理由為其擦脂抹粉。

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再如許淑華競選南投縣長時被檢舉論文抄襲，但她早已研究所畢業取得碩士學位，逢甲大學竟能令其取回論文並給予修改內容之機會以確保其能安然脫離爭議，以免於取消碩士資格。

這兩起案例，當事人均有極高的社經地位，但不誠實情況遠比起該名高中生嚴重，且兩人一再硬拗從未認錯，然涉及爭議事件之兩所大學竟為坦護當事人，對於不誠實乙事極盡掩護且彈性處置予以通融過關，讓其得逞。

但如今學術界卻獨對一個才十八歲且已認錯的高中生，以極殘酷不留情理之方式予以嚴厲處罰，毫不給予補救機會，處置方式亦不符比例原則，兩者對比，猶如在告誡年輕人出事時祗要硬拗就能過關，認錯道歉反而該受最嚴厲的懲處。

（作者為公職退休）

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