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自由廣場》制度困境與代價 誠信教育的深刻反思！

2025/06/08 05:30

◎ 林柏寬

台中一位同學因學測優異成績，獲五所醫學院錄取通知（四校正取、一校備取），然而當他在社群媒體分享學習歷程資料後，卻被發現內容有不實與誇張之處，導致錄取學校陸續撤銷入學資格，該生可能須重新參與分科考試。筆者納悶，這幾校真是因為「最佳辯士」頭銜而錄取他嗎？還是因為他聲稱沒有補習的經歷而青睞呢？

首先，從國中的多元比序到高中的學習歷程檔案，學生從小就在制度框架中學會如何「討好制度」、如何「滿足制度要求」。他們被教導要展現多元才能，要有豐富的學習歷程，要有動人的故事。但最終，決定錄取與否的關鍵，不還是「分數」這些冰冷的數字嗎？

這位同學美化、誇大個人經歷的做法，確實需嚴肅面對與改正，但我們不得不思考，在目前的升學壓力環境中，是否只有他選擇了這樣的途徑呢？這恐怕只是表面現象，暴露出更多學生在制度夾縫中，為了突出重圍而不得不採用的手段。

其次，大人的世界有比較誠信嗎？國中會考的多元比序機制早已形同虛設、名存實亡，當年那些美好的教育理念早已束之高閣，現在比序的關鍵不還是「成績」嗎？高中學習歷程讓學生三年來忙碌不堪，學業負擔並未因此減輕，加上大學審查標準與實際重視項目不夠透明，「軍備競賽」的風氣持續蔓延，學生們為在激烈競爭中勝出，逐漸學會「迎合制度」、塑造制度期望的「理想樣貌」，這也讓學生們處境為難。

大人們看著我們的孩子終日忙忙碌碌，國中多元比序、高中營隊活動就是一場又一場的集點遊戲，大人們講著空有理想卻不切實際的話語，這樣比較有誠信嗎？

最後，我想對楊同學說，你能夠獲得多所醫學系錄取的事實，充分展現學術天賦，問題在於你採用不當方式來包裝自己，在「誠信」這項根本品格上出現偏差。這是一個可以糾正的行為選擇，而非無法改變的本質缺陷。期盼你能在七月的分科考試中重新出發，尋回行醫濟世的初心與價值。

（作者為台南市國中教師）

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