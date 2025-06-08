自由廣場》中共何懼一朵小白花

◎ 郭索

卅六年後，六四的記憶仍被中共政權極力抹除，而香港，這塊曾經容許燭光悼念、言論自由存在的土地，也淪為極權黑手伸入的「禁言之城」。二○二五年六月四日，一位年邁的婆婆，在銅鑼灣街頭僅僅手持一朵白花，竟遭多名便衣警察圍堵搜查。那白花既無標語，亦無呼口號，卻被港警視為潛在「顛覆」象徵。整段過程中，婆婆未曾反抗，最終被強行帶入港鐵車站，去向不明，無任何媒體能取得官方交代。

這一幕，如同倒影中六四的延續。一九八九年坦克碾壓學生的身影，如今化作港警制服下對一位手無寸鐵老婦的包圍與帶離。這不是依法執行公務，而是用警權壓迫記憶。中共政權對「白紙」、「白花」、「點燭」等象徵充滿恐懼，說明它最懼怕的不是敵人，而是真相與紀念的力量。六四事件卅六年，從天安門到維園，從北京到香港，從實彈鎮壓到寒蟬無聲，歷史仍未過去，反而化作無聲的審判，逼近每一個仍懷良知的中國人。

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婆婆手中的白花，不只是對死難者的悼念，更是對香港法治與言論自由崩壞的控訴。這朵花，將成為今日香港人民心中的無聲火炬，點亮那尚未被完全熄滅的希望。真正值得懼怕的，不是紀念白花的人民，而是將歷史當作敵人的政權。

（作者從事自由業）

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