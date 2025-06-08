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自由廣場》川習若談不攏 美國要讓中國「烷」蛋！

2025/06/08 05:30

◎ 于則章

美中貿易戰雖然雙方日前在日內瓦談判後，達成暫時休兵九十天的共識，但是中國卻是暗自搞小動作管制稀土出口美國，搞得美國汽車製造業狂拉警報，公開呼籲美國政府需要立即採取果斷行動，以防止汽車供應商產業出現大規模的混亂和衰退。

美國總統川普費盡九牛二虎之力，終於與中國國家主席習近平再度通上電話，中方事後更高調宣揚，邀請川普伉儷訪問中國，也獲對方爽快同意，並說不再有稀土礦產的問題。總地來看，中國以稀土作為武器，讓川普同意到中國會見習近平，似乎可說是贏了裡子還贏得面子。

然而，就在中國正以為自己大獲全勝之際，美國能源運輸業者卻在六月四日表示已收到美國政府的信函，要求在出口生產塑膠的重要原料乙烷到中國前，須先取得許可，還有業者要運送乙烷到中國的請求可能遭美國否決，似乎顯示美中貿易戰範圍已從稀土延燒到乙烷。

由於美國是全球唯一的海運乙烷供應國，中國的塑膠生產大幅倚賴美國乙烷，而塑膠又是現代各種工業產品不可或缺的原料，若是中國無法繼續從美國進口乙烷，必然會造成中國所有的製造業都將立即停擺，乙烷可說是美國對中國的超級貿易氫彈！

正因為乙烷對中國如此重要，所以才會在上一回合與美國的關稅大戰中，中國主動將原本高達一二五％的乙烷進口關稅予以豁免，這對於把面子看得比什麼都重要的中國而言，簡直是難以想像的事情。

從談判的策略來看，美國這一招當然是在川普出訪中國前對中國的下馬威，重挫中國自以為用稀土迫使美國屈服的氣焰，同時也藉此作為談判籌碼，以免中國又再度耍陰招，畢竟，出爾反爾說話不算話，中國早已是前科累累罄竹難書，美國不得不防！

在這樣的情況下，萬一川習兩人還是談不攏，可以預見：美國必將全面禁止對中國出口乙烷，讓高度倚賴製造業的中國經濟徹底「烷」蛋！

（作者為公務員）

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