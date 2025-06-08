自由共和國》蔡靜輝、邱萬鈞／評論朱立倫的納粹說

以朱主席的學養經歷，不可能不知一九三三年至一九四五年間歐洲所發生的暴行，與當前台灣之政治情勢無法類比。做如此荒唐的評論，實令人困惑與不安。 （資料照）

蔡靜輝／美國德州阿靈頓校區會計教授

邱萬鈞／美國波士頓東北大學財務金融教授

中國國民黨朱立倫主席於二○二五年五月七日指責賴清德總統從事「等同於希特勒在做的事」，宣稱現今台灣政府朝獨裁化與法西斯方向發展。以朱主席的學養經歷，不可能不知一九三三年至一九四五年間歐洲所發生的暴行，與當前台灣之政治情勢無法類比。做如此荒唐的評論，實令人困惑與不安。

朱立倫與他夫人分別在紐約大學及哥倫比亞大學攻讀學位，長期以來大紐約地區不僅有影響力龐大且網路綿密的猶太人社區，這兩所頂尖學府猶太裔教授學生眾多，在美國（尤其大都會區）生活過的人，應知道要千萬留意任何被視作對猶太人冒犯言行的潛規則。更何況朱立倫的博士論文指導教授羅恩（Joshua Ronen）來自以色列，出生於二戰期間且親歷壓迫，筆者們在不同學術場合中與其有數面之緣。身為受其門生高足，朱立倫當較一般人更知道發表不當觸及猶太族群歷史傷痛的嚴重性。也讓人懷疑其發表這種無稽言論的動機為何。且看最近美國川普政府以「反猶」為由，對於多所頂尖大學採取制裁措施，尚不論真相為何，就可知牽涉到妄論猶太族群議題，在歐美國家是何等嚴重的禁忌。

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朱主席將民主國家與發動種族滅絕的納粹政權相提並論，不僅欠缺事實根據，對歷史嚴重的扭曲，更恐涉及對千萬計受害者和被影響的國家人民的侮辱。難怪德國、歐盟、法國、荷蘭、比利時及以色列等多國駐台機構，對這種不當的政治辭彙及缺乏歷史敏感度的言行，迅速提出抗議譴責，各國聲明也都清楚解釋為何朱主席的言論極為不妥。

面對國際社會的批評，朱立倫與中國國民黨非但未反躬自省，表達歉意，反而以「外國不應干預內政」、「執政黨利用外國勢力」為由反擊。其文過飾非、卸責詭辯的回應，令人擔憂其對國際關係的無知，缺乏擴展與維持外交的能力。在憲法保障之下，任何人當然有表達政治意見之自由，然而言論自由並非毫無限制，特別是涉及仇恨、歧視性言論及歷史傷痕時，更需特別謹慎。中國國民黨這種言論和反應，加上之前國民黨青年軍，在法院外公然展示納粹符號、圖書及行納粹軍禮，不僅顯示對歷史的無知、不尊重，更破壞台灣人辛苦建立的國際觀感。

以客觀數字而言，台灣的民主指數全球排名第十二，居亞洲之冠；世界新聞自由指數亞洲排名第一；經濟自由指數高居全世界第四名，為完全自由國家；更是世界幸福報告中亞洲最幸福國家。這些都是具有公信力的國際組織進行評比的結果，也是全體台灣人共同努力的成果，足引以為傲的客觀事實。一個簡單的邏輯：多國的外交部及駐台代表、美國的傳統基金會、國際非政府組織自由之家、英國的經濟學人雜誌，難不成都淪為台灣某政黨的側翼嗎？ 如果台灣政府真的有如此的通天本事，「指揮利用」這些國家的外交體系，台灣豈不早早就跟這些國家建交了？ 若只是無心失言，中國國民黨事後道歉就可解決，繼續強詞奪理，只會令人感覺自欺又污辱友邦，徒增反感。

民主並非理所當然，而是需要所有公民共同維護的珍貴資產。政治領袖尤其責任重大。真正的民主需要建立在相互尊重、治理效能、理性政策辯論與尊重歷史的基礎上。情緒化對立的語言，短期或許可激化基本支持者，但長期無法得到廣大的支持，更足以造成經濟發展毀滅性的傷害。極權與民主本質的差異，就是理性、克制與對歷史的尊重。唯有政治人物批評對手時展現這些品質，才能贏得民意的支持。

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