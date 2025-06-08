自由共和國》劉佩真／川普總統中東行 為世界AI秩序開拓新局

川普與沙國王儲穆罕默德在王宮進行會談。（美聯社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

二○二五年五月中旬川普總統的中東行，不但看到其對於先前拜登總統的AI晶片三級管制進行鬆綁，且用二分法簡單讓各國進行選邊站，此舉也成功讓中東國家對美方祭出龐大的AI投資與訂單承諾，等同為世界AI秩序開拓新局。而川普總統近期中東行與人工智慧產業有密切關聯，主要焦點在於AI晶片交易、經濟合作、美國科技公司與全球AI相關供應鏈得利、政治選邊站等，也等同形成以美國技術為核心的新中東AI供應鏈；至於未來全球AI市場美中脫鉤的局面將形成，川普總統撇除拜登時代半導體出口三級管制計畫而轉為與各國磋商個別協議，監管指引將是禁用華為昇騰AI晶片，等同川普總統剿滅華為先前在中東市場布局的意圖顯著。

加強美國與中東國家

的經濟和戰略關係

二○二五年五月中旬川普總統的中東行主要在透過AI技術合作，加強美國與中東國家的經濟和戰略關係，其中美方積極推動向沙烏地阿拉伯和阿聯出售大量AI晶片，其中允許阿拉伯聯合大公國進口超過一百萬顆Nvidia最先進AI晶片，將是拜登時期管制的四倍，同時川普總統也在沙烏地阿拉伯爭取到總價六千億美元的投資計畫，AI計畫將是重中之重，包括Nvidia、AMD、Amazon、Google、Cisco、Oracle皆將與沙烏地阿拉伯共同合作；阿聯則是承諾在未來十年內向美國的AI領域投資一．四兆美元，其中大部分將用於數據中心的建設。

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事實上，川普政府期望透過這些AI技術交易，加強與中東國家的經濟合作，並擴大美國科技公司在中東市場的影響力，由於川普政府在中東的推動，因此使得美國數據中心建設公司、硬體供應商和相關服務提供商帶來巨大的商機，其中Nvidia、AMD更是獲得大量的中長期訂單，此外對於台廠的AI相關供應鏈也將同步受惠，其中台積電因通吃Nvidia、AMD晶片代工大單，而成為最大贏家。

另一方面，上述交易也有助於中東國家建立強大的數據中心，以支持其AI技術的發展，甚至可進行主權AI的形成，同時川普政府與中東國家簽署一系列AI技術合作協議，涵蓋了AI研發、應用和人才培養等領域，不過在此同時，也意謂美國在中東不僅是銷售AI晶片，穩固科技主導權，更是期望藉由打造以美系業者為主的AI供應鏈來換取政治上的戰略合作，以求美方可確實藉由AI結盟的力量達到政治與科技上的去中化。

川普總統對於AI晶片政策將與拜登總統有所不同，也就是在世界各國政府尋求發展國內AI能力之際，這將為其他國家協商如何取得晶片提供新的機會，此部分將會伴隨投資承諾或整體貿易和外交考量的影響，等同川普總統撇除拜登時代半導體出口三級管制計畫而轉為與各國磋商個別協議；相反地美國商務部監管指引將是禁用華為昇騰AI晶片，也告誡美國AI晶片用於中國AI模型訓練和推理的潛在後果，將視為違反美國出口管制規定，剿滅華為在海外市場勢力的態度顯著，同時此部分也宣示全球AI市場美中脫鉤的局面將形成，同時也將為美中九十天的關稅暫緩期的談判埋下變數，畢竟針對AI領域的這波管制變化，美方不僅鎖定華為進行高壓打擊，也將戰線擴展至與中國關係密切的中東市場，後續變化值得關注。

放寬對中東晶片的出口限制 恐間接流向中俄

整體來說，川普政府放寬對中東國家AI晶片的出口限制，特別是針對高階GPU（如Nvidia的GB200、GB300），中東國家可採購的數量是過去的四倍，這對Nvidia和AMD等晶片製造商及其台灣供應鏈將為重大利多，也因為中東對高階晶片的需求將顯著增長，重新燃起市場對於AI市場的熱度。不過地緣政治與國安疑慮也需留意，也就是儘管川普政府積極推動中東AI交易，但美國國內部分官員和參議員對此表示擔憂，認為高階AI晶片可能透過這些國家間接流向中國、俄羅斯等敵對國家，對美國國家安全和技術主導地位構成風險，故未來美國政府可能會對這些交易附加更嚴格的監管條件，例如要求資料中心由美國企業管理。

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