自由廣場》看懂誰才是真正的獨裁

◎ 潘威佑

藍白陣營的政治人物習於把「綠色恐怖」、「民進黨獨裁」掛在嘴邊，彷彿台灣現在什麼都不能說，甚至有人散播「持台胞證會被取消國籍」的假訊息，製造社會焦慮。但回頭看看，最常跑去中國見中共高層的，並非民進黨，而是國民黨和台灣民眾黨。傅崐萁帶大批藍委去見中共統戰第一把手王滬寧，還自稱是「兩岸交流」。對岸天天軍演恐嚇台灣人，卻有人甘心點頭哈腰，怎麼看都不像是在捍衛台灣尊嚴。

當政府依法查辦協助中國對台滲透、情蒐的人，藍白就說是「打壓言論自由」。明明這些案件都有實際金流、明確行動、具體接觸紀錄，同樣的事若在美國或其他民主國家，早就被以國安罪定罪，甚至可能被判叛國罪。在台灣，查共諜卻被說成政府太專制，如此顛倒黑白，正嚴重傷害台灣社會的集體安全。

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這種語言混淆，將誤導下一代的基本認知。如果學生被教育成「我不喜歡的政府就叫作獨裁」，那未來如何去分辨什麼是政黨輪替、什麼是威權獨裁？我們必須在公民教育中教會孩子：民主制度是開放的，但絕非毫無底線；你可以監督政府、批評政策、參與罷免，這些都是民主社會的健康表現。但你若接受敵對國家的資源、從事破壞行為，那就超越自由的底線。教育的責任，就是幫助學生建立這樣的判斷力。

現在正在進行的罷免行動，並非鬥爭，更非報復，而是人民看清某些立委不守本分、亂砍預算、親中媚共，而決定要用手上的選票來修正，這是民主制度賦予人民的權利。我們要讓年輕世代明白，真正的獨裁是說謊卻不容你質疑；真正的自由，是人民願意獨立思考、勇於守護價值。現在我們能開記者會、辦論壇、發動罷免，在在證明台灣不是獨裁國家，而是活生生的民主社會。我們要守住自由的初心，把它作為對未來最堅定的承諾。

（作者是社團法人台灣教師聯盟理事長）

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