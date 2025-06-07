晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》看懂誰才是真正的獨裁

2025/06/07 05:30

◎ 潘威佑

藍白陣營的政治人物習於把「綠色恐怖」、「民進黨獨裁」掛在嘴邊，彷彿台灣現在什麼都不能說，甚至有人散播「持台胞證會被取消國籍」的假訊息，製造社會焦慮。但回頭看看，最常跑去中國見中共高層的，並非民進黨，而是國民黨和台灣民眾黨。傅崐萁帶大批藍委去見中共統戰第一把手王滬寧，還自稱是「兩岸交流」。對岸天天軍演恐嚇台灣人，卻有人甘心點頭哈腰，怎麼看都不像是在捍衛台灣尊嚴。

當政府依法查辦協助中國對台滲透、情蒐的人，藍白就說是「打壓言論自由」。明明這些案件都有實際金流、明確行動、具體接觸紀錄，同樣的事若在美國或其他民主國家，早就被以國安罪定罪，甚至可能被判叛國罪。在台灣，查共諜卻被說成政府太專制，如此顛倒黑白，正嚴重傷害台灣社會的集體安全。

這種語言混淆，將誤導下一代的基本認知。如果學生被教育成「我不喜歡的政府就叫作獨裁」，那未來如何去分辨什麼是政黨輪替、什麼是威權獨裁？我們必須在公民教育中教會孩子：民主制度是開放的，但絕非毫無底線；你可以監督政府、批評政策、參與罷免，這些都是民主社會的健康表現。但你若接受敵對國家的資源、從事破壞行為，那就超越自由的底線。教育的責任，就是幫助學生建立這樣的判斷力。

現在正在進行的罷免行動，並非鬥爭，更非報復，而是人民看清某些立委不守本分、亂砍預算、親中媚共，而決定要用手上的選票來修正，這是民主制度賦予人民的權利。我們要讓年輕世代明白，真正的獨裁是說謊卻不容你質疑；真正的自由，是人民願意獨立思考、勇於守護價值。現在我們能開記者會、辦論壇、發動罷免，在在證明台灣不是獨裁國家，而是活生生的民主社會。我們要守住自由的初心，把它作為對未來最堅定的承諾。

（作者是社團法人台灣教師聯盟理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書