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自由廣場》笑破肚皮的懸賞鬧劇／中共才是全球資安威脅

2025/06/07 05:30

◎ 魏思源

中國官媒近日高調報導，廣州市公安局天河分局發布《懸賞通告》，還點名通緝台灣資通電軍指揮部廿名「核心成員」，聲稱他們涉入對中共政軍企業發動網攻，並開出每人一萬元人民幣的懸賞金，徵求破案線索。這場懸賞戲碼一推出，令人不禁失笑，不是因為驚訝，而是因為太荒謬。

事實上，中共才是國際社會公認的網攻大戶。美國、歐盟與捷克政府最近才聯合發聲，直接點名中國駭客組織ＡＰＴ31對全球基礎設施展開滲透行動，對各國資安造成嚴重威脅。中共向來「作賊喊捉賊」，如今再藉懸賞手段轉移國際焦點，騙不了內行人。

台灣資安界對這份懸賞名單也很不以為然，資安圈私下指出，這份名單其中有人根本早在八年前就退伍了，顯見中共情報品質跟跟不上步調；更別提，台灣白帽駭客向來行事低調，外界只知他們的網路代號，若要憑這份名單找人，令人懷疑其真實用意。

更讓資安人士啼笑皆非的是，中共開出的「通緝價碼」竟是每人一萬元人民幣。依國際通例，頂級駭客的懸賞行情遠高於此。據公開資料，國家級ＡＰＴ組織成員的懸賞價碼在一百萬至一千萬美元之間，勒索軟體主謀如LockBit、REvil等組織，金額甚至高達一千五百萬美元。即使是一般獨立駭客，其懸賞價碼也有十萬至五十萬美元的行情。中共開出的賞金，恐怕連台灣資安工程師的月薪都還不如。

「這種價碼，讓人連投履歷都沒興趣。」有資安人士直言，此舉根本不是嚴肅的執法行動，而是一次拙劣的政治表演及低成本的宣傳戰。

這場懸賞鬧劇曝露中共在資安領域的雙標，也顯示它對台灣持續遂行資訊戰與輿論操控。台灣社會與國際民主陣營應更加警覺，勿被這種虛張聲勢所誤導。真正須被問責的，其實是長年發動網攻、破壞全球資安秩序的中共駭客機構，而非台灣用心守護資訊防線的資安從業人員。

（作者從事資訊業）

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