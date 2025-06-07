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自由廣場》台北公館圓環改建／無須拆除公車地下道

2025/06/07 05:30

◎ 蘇明通

台北市基隆路、羅斯福路交叉口的「公館圓環」，是連結雙北交通的重要交通樞紐，台北市政府近期決定改建，拆除南北向公車專用地下道，各界反對聲浪四起。

北市府理由之一是，該處路口連續七年蟬聯北市肇事熱點第一，七年來累計四四三件事故，釀成一死六二五傷。但這是事故總件數及死傷總人數的排行，若以交通流量為母數，計算事故及死傷比率，應非第一。七年「一死」之情形，亦絕非第一。更遑論，公車專用地下道根本就不是造成地面路口事故及死傷的原因。

北市府理由之二是，若保留地下道就須進行結構支撐工程，又要顧及更深層的捷運新店線隧道結構體，施工期拉長，恐須歷經一兩年的交通黑暗期。但以現代大跨距架空跨越地下道技術，結構支撐點大可避開地下道，並不須對地下道本體進行結構支撐工程。跨越地下道的鋼材結構體，也可採用工廠預鑄的工法，運到工地迅速組裝，縮短現場施工日數，這在高架道路及軌道已是成熟工法，實際現場施工預估不會超過三個月。

北市府理由之三是，車行地下道通風井與抽水設施無法移除，所以須拆除地下道及附屬之通風井與抽水設施，這個理由根本是削足適履。因這些設施只須加裝延長管線，就可移置他處，繼續發揮功能。

北市府理由之四是，車行地下道上方有自來水原水管、輸水箱涵，且箱涵高於路面，須加蓋保護，會導致路面抬升，縮小基隆路高架橋下淨高，擔心大型車無法順利通行，故須填平地下道。但這個理由實在有夠扯，只要限制超高車輛行駛該路口，不就解決了？ 何須為了極少數超高貨車而填平公車地下道。若再考量台北自來水事業處證實已廢除公館圓環的原水管，並不影響公館淨水場供水，則挖除穿越路口的二千毫米原水管，或換置較小口徑的原水管，都足以解決路面抬升的問題。

「公館圓環」當初開挖路邊山壁、擴寬路幅、增設南北向公車專用地下道，就是為了紓解該路口的壅塞。啟用後，公車駕駛及乘客得以快速通過，無須停擠在平面道路等候綠燈，贏得讚賞。依市議員苗博雅提出之資料，總計有五十五線公車行駛專用地下道，尖峰小時總班次數計南北向三○三班。每車若平均載客三十人，未來若全部改走平面道路，則每天上下班尖峰共四小時期間，將有三萬六千人塞在平面車道等候綠燈，平均至少等候兩分鐘。如此腦殘的設計一旦付諸實施，絕對會讓公車族罵翻。

公館圓環改建，造福民眾的方案絕對是「保留公車地下道，拆除地面圓環」，且技術面簡易可行，不應誇大難度而虛增工期及經費。

（作者是公務員退休）

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