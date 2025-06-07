晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》無煤中火的自我矛盾

2025/06/07 05:30

◎ 李智揚

藍白聯手在立法院強勢通過「二○二八無煤中火」提案，表面看來是減碳減煤、為中部人健康著想，實則是一場標準的政治短打：利用無約束力提案製造聲量，在罷免風暴中丟出話題轉移焦點。正如民進黨立委所言，這根本是假民生、真政爭。

撇開政治算計，單就「無煤中火」而言，問題從來不是方向錯了，而是太多人打假球。眾所周知，燃煤發電會造成空污，轉型是必然。但如果要做到「無煤中火」，關鍵是：應該怎麼做？

中火目前仍有十部燃煤機組，屬於高耗能、高排放的老舊設備。政府規劃逐步汰除，保留六部作為備援之用，其餘以燃氣機組取代。最理想的選項，就是新建天然氣聯合循環機組（CCGT），這類機組高效率、低排放，早已是各國主流設計。

但要轉為燃氣，中火就必須有穩定氣源，也就是天然氣接收站、儲槽與輸氣管線。目前仰賴台中港的第一接收站，但容量有限。台電早已規劃在外港增建第二接收站與五座儲槽，卻因地方政府與環保團體強烈反對，迄今無法動工。

輸氣管線也一樣。路線多數須穿越都市與工業區，最終接入機組，且須通過環評審查。整體轉型估計須五到七年，但若地方持續杯葛、不通過開發審議，工程根本無從啟動。所以，問題從來不是技術不能，而是政治不准。

最諷刺的是，一邊高喊「無煤中火」，一邊卻反對天然氣接收站擴建、反對氣電機組更新、反對風電與太陽能的輸電設施穿越中部。既不給氣、不給電、不給建設，又要求立刻停煤，這不是能源規劃，而是卸責表演。別忘了，中火可是國民黨時期大舉擴建的產物耶。

無煤當然是好事，但要做就該一起做，要有替代方案、合理期程，且地方須有與中央攜手的誠意。只會開支票、不給配套的能源政策，這不叫轉型，而是在牌桌上「跋歹筊」，不是治理，是出千。

（作者從事畜牧）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書