自由廣場》無煤中火的自我矛盾

◎ 李智揚

藍白聯手在立法院強勢通過「二○二八無煤中火」提案，表面看來是減碳減煤、為中部人健康著想，實則是一場標準的政治短打：利用無約束力提案製造聲量，在罷免風暴中丟出話題轉移焦點。正如民進黨立委所言，這根本是假民生、真政爭。

撇開政治算計，單就「無煤中火」而言，問題從來不是方向錯了，而是太多人打假球。眾所周知，燃煤發電會造成空污，轉型是必然。但如果要做到「無煤中火」，關鍵是：應該怎麼做？

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中火目前仍有十部燃煤機組，屬於高耗能、高排放的老舊設備。政府規劃逐步汰除，保留六部作為備援之用，其餘以燃氣機組取代。最理想的選項，就是新建天然氣聯合循環機組（CCGT），這類機組高效率、低排放，早已是各國主流設計。

但要轉為燃氣，中火就必須有穩定氣源，也就是天然氣接收站、儲槽與輸氣管線。目前仰賴台中港的第一接收站，但容量有限。台電早已規劃在外港增建第二接收站與五座儲槽，卻因地方政府與環保團體強烈反對，迄今無法動工。

輸氣管線也一樣。路線多數須穿越都市與工業區，最終接入機組，且須通過環評審查。整體轉型估計須五到七年，但若地方持續杯葛、不通過開發審議，工程根本無從啟動。所以，問題從來不是技術不能，而是政治不准。

最諷刺的是，一邊高喊「無煤中火」，一邊卻反對天然氣接收站擴建、反對氣電機組更新、反對風電與太陽能的輸電設施穿越中部。既不給氣、不給電、不給建設，又要求立刻停煤，這不是能源規劃，而是卸責表演。別忘了，中火可是國民黨時期大舉擴建的產物耶。

無煤當然是好事，但要做就該一起做，要有替代方案、合理期程，且地方須有與中央攜手的誠意。只會開支票、不給配套的能源政策，這不叫轉型，而是在牌桌上「跋歹筊」，不是治理，是出千。

（作者從事畜牧）

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