自由廣場》在野黨長期扭曲能源轉型／比燃煤污染更嚴重的政治污染

◎ 吳芥之

五月中，核三廠二號機運轉執照到期，台灣正式進入「無核」時代。但立法院在野黨趕在二號機運轉執照到期前快速通過《核管法》修正案，為核電延役開啟後門。

緊接著，六月初在野黨部分「待罷」及不分區立委又提案通過決議，要求台中火力發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在二○二八年達成「無煤中火」的國家減碳目標。

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台灣的能源轉型原則向來是「減煤、增氣、展綠、非核」，也就是在減少燃煤、增加天然氣與再生能源使用的同時，逐步淘汰核能。在這過程中，「減煤增氣」不僅有助於空污改善與碳排減量，更是確保供電穩定的關鍵。

事實上，台電早已規劃中火以天然氣機組取代燃煤機組，卻屢遭台中市政府阻撓；如今立法院又硬推「二○二八無煤中火」，等同廢掉中火的八成發電功力。這種政治操作模式，與立法院大砍中央政府預算，又狂撒地方建設經費的作法如出一轍，完全是「既要馬兒跑，又不給吃草」的荒謬行徑，更像是不思考國家未來發展而進行的「焦土戰術」。

日前更有前朝政務官宣稱，台灣廢核後將造成產業出走，電價變貴、帶動通膨。但其論述矛盾之處在於，若產業出走，電力需求必然減少，可能形成供過於求，又豈會帶動通貨膨脹？

台積電預計今年底在台中興建更先進的二十八廠，而新竹二十廠和高雄二十二廠的二奈米量產基地也將在今年投入生產。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也才親自宣布，將在台灣設立結合研發、合作與創新的總部級AI中心。

晶圓廠、AI中心都是所謂的「吃電怪獸」，這種以千億元計的巨型投資，不是說要走就走得了。何況，台灣的非核政策並非五月十七日核三廠二號機停機後才宣布。可見，國際標竿企業對台灣前景的信心，遠勝某些前朝政務官。

那些曾居廟堂的一品大員，無視全球產業脈動與能源發展趨勢，又提不出建設性建議，卻淪為搏取聲量的網路酸民。

一談到能源，擁核者「言必稱核電」，彷彿核電是能源的萬靈丹。但核能爭議豈是一場重啟核電公投就能解決？要如何確保老舊機組使用安全？還有核電信徒避談的「核廢料處置」難題，難道要搭重啟核電公投的便車，把核廢料處置場設在「同意投票率最高的縣市」嗎？

台灣沒有拒絕任何新科技能源的籌碼，但任何新能源都必須謹守「安全、永續、負責」的原則；老舊核電廠本就不應淪為政客挽救低落民調的工具。

能源政策的核心應是「穩定供電、安全可靠、多元發展」。台灣最不需要的就是「用肺養電」的恐嚇，或「重啟核三」的幻覺，而應基於科學數據、理性、務實為基礎的討論。

（資深媒體人、企管博士）

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