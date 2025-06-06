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自由廣場》丹麥延後退休年齡 藍白立委敢推動勞保改革？

2025/06/06 05:30

◎ 魏世昌

五月下旬，丹麥國會通過一項法律，決定將退休年齡延後至七十歲。這並非強迫人人工作到七十歲，而是採取漸進式調整，從現行六十七歲開始，每五年延後一歲，預計到二○四○年達到七十歲方可領取全額年金。

乍聽之下似乎嚴苛，其實合理至極。今日習以為常的六十五歲退休制度，源自十九世紀德國鐵血宰相俾斯麥所設，當時國人平均壽命僅約卅五歲，能活到退休年齡者少之又少。如今歐洲平均壽命已超過八十歲，退休後有十五至廿年甚至更久的年金可領，其財務負擔則轉嫁至日益縮減的年輕勞動人口，制度崩潰，幾乎只是遲早的事。

丹麥並非特例，幾乎所有先進國家皆面臨相同困境。醫療進步延長壽命，教育普及導致生育率驟降，人口結構加速老化。以台灣為例，在一九五○年代平均壽命僅五十出頭，如今已逼近八十歲，生育率卻為全球最低之一。

更令人憂心的是勞保財務結構的迅速惡化。一九九五年時，每位六十五歲以上長者由約十人扶養，如今減至三．六人。依國發會預估，到了二○四九年，每位長者只有兩位工作人口支撐。當工作者愈來愈少、領年金者愈來愈多，財務黑洞將難以填補。

勞保局資料顯示，勞保基金可能於二○二八年耗盡。屆時政府勢必動用鉅額預算挹注，排擠其他公共支出，導致世代不公愈發加劇。改革拖得愈久，成本愈高，對整體社會的衝擊也將愈加劇烈。

雖然「勞保將破產」的警訊不時傳出，改革卻始終難以啟動。原因不難理解，延後退休年齡勢必引發中高齡選民反彈，任何政黨都不願輕易冒此政治風險。然而，我們也看見，藍白政營近期不乏利用席次優勢，強行通過諸多重大法案。筆者不禁要問：勞保改革這一關，他們真的敢動嗎？

真正的社會保障，不在於開空頭支票，而在於建立能長久支撐、穩健可行的制度。改革不能再等，否則最終付出代價的，只會是下一代。

（作者是工程師）

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