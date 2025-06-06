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自由廣場》禾穀鐮刀菌滲透美國／中共走私病原體 危害全球糧食

2025/06/06 05:30

◎ 郭索

近日，美國司法部與聯邦調查局共同揭發一起震驚國際的生物滲透案件。中國籍科學家簡雲青及男友劉尊永，將美方視為潛在農業恐怖主義武器的病原體「禾穀鐮刀菌」，私運進入美國境內。

禾穀鐮刀菌病原體具有極高的危害性，可導致小麥、玉米與水稻等糧食作物發生「穗腐病」，不但破壞農作物生產，也導致人畜嘔吐甚至肝臟損害。本案並非單純走私，而是極具戰略陰謀的一場生物滲透行動，背後彰顯的是，中共假藉科技合作之名進行超限滲透，對全球造成的致命威脅。

根據《衛報》、《紐約郵報》與《華盛頓郵報》揭露，簡雲青是中共黨員，他在美國的研究經費來自中國政府資助，所處實驗室根本不具備處理高度病原體的合法許可。其男友劉尊永從中國飛抵底特律時，攜帶違禁植物樣本及藏匿筆記紙條，被海關攔查而告揭發。在兩人手機與電腦，更查出顯示「早有預謀」的聯繫記錄，甚至有效忠中共的文件。司法機關明確指出，該案對美國國家安全構成巨大威脅，被視為中共假藉科學交流，遂行情報與戰略侵擾美國的實例。

中共所謂的「科技合作」，如今已淪為它破壞民主國家社會秩序與農業根基的工具。禾穀鐮刀菌這種致命真菌，一旦擴散至北美大平原與糧倉地區，不但造成數十億美元的經濟損失，更對全球糧食鏈造成毀滅性衝擊。在俄烏戰爭未歇、全球糧價上漲、供應鏈脆弱的局勢下，中共居然利用病原體進行超限戰，對人類糧食安全造成危害，這已遠超出政治對抗，而是不惜危及人類存續的邪惡行徑。

本案對自由世界敲起警鐘。中共未因國際監督而收斂，反而變本加厲地假藉「學術交流」與「科學合作」，推動極具敵意的滲透與破壞。面對中共這種不對稱、非傳統而具超級殺傷力的行動模式，自由世界唯有徹底清查其在科研、農業、生技等領域的佈局，才能避免全球災難。

嚴正譴責中共政權將科學研究武器化的邪惡行徑，並呼籲全球民主國家應即強化對外國研究人員的審查制度，建立農業與生物安全的防線。全球應團結一致，揭穿紅色幽靈的偽裝，共同守護人類糧食與生命的安全底線。

（作者從事自由業）

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