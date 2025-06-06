自由廣場》不用擔心地磁風暴傷人

◎ 林基興

近來，不少媒體宣稱地磁風暴可能害人，包括影響自律神經、心血管系統、免疫與內分泌系統、睡眠等。弄得社會一片恐慌。不解磁場的健康效應者，喜歡用「可能」以規避嚴謹度，某名醫甚至認為，有些人容易受波動影響，稱為電磁敏感體質，這類族群對極低頻磁場反應特別明顯。

美國地質調查局（USGS）公佈，磁暴是指磁場快速變化的時期。主因是太陽有時發出強烈太陽風，擾亂地球磁場的外層，會在近地空間產生電流，進而產生額外磁場變化。但地球磁場不會直接影響人體健康，人類已演化得以生存於地球。地磁會影響電力技術，但不會影響人類本身。

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法新社事實查核（AFP Fact Check）指出，倫敦大學學院太空與氣候物理學教授韋爾沙倫（Daniel Verscharen）認為，沒有證據顯示地磁風暴直接影響人類健康。密西根大學氣候與太空科學與工程系教授瑋霖（Dan Welling）表示，將太空事件與人類健康相關聯的研究品質差，結論缺乏依據。

地球磁場約五○○毫高斯，太陽風導致的地磁變化平均約一四○毫高斯。為紓解民眾對於磁場的疑慮，美國國家科學院舉例，在人體內，神經和肌肉活動感應電流約1mA/m2；由體外，人受一毫高斯時，感應人體內約電流約0.001mA/m2；亦即，對人體的影響約千倍遠小於人自身所產生的。

美國總統科技政策室在一九九二年的報告《低頻電磁場的健康效應》結論是，要制定安全的磁場暴露強度是不可能的，因為無法證明有危險。美國國家科學院在一九九七年的報告《暴露於住宅電磁場的可能健康效應》結論是，並無證據顯示低頻電磁場對人體健康有害。美加等國均不管制低頻電磁場。

世界衛生組織二○○五年發佈第二九六號文件〈電磁過敏反應〉聲明：「精確控制和雙盲研究已顯示電磁過敏症狀與電磁場無關」。電磁過敏症（心悸與消化障礙等）就是反安慰劑（nocebo）的範例，源自錯誤的認知。

總結：多年研究迄今，地磁風暴對人無健康疑慮，國人免擔心。

（作者是大學教授）

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