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自由廣場》空污修法勿模糊焦點 地方政府責無旁貸

2025/06/06 05:30

◎ 林世賢

近期《空氣污染防制法》第卅條修法方向，引發許多地方與產業界關切。根據民眾黨目前提出的修法草案，未來若操作許可證到期，主管機關尚未完成展延審查，企業僅能再依原許可操作「最多兩個月」，逾期不得繼續。

法律不應懲罰人民，應約束政府延宕責任

這項限制乍看是為防堵空污，卻極可能違反《憲法》的比例原則與法律保留原則。主管機關若未能在法定時間完成審查，為何是由企業與人民承擔後果？若兩個月內審查未果，便須停工停爐、可能導致產線停擺、員工失業，卻未見任何救濟機制？如此立法，是否合乎目的正當性與必要性，必須檢討。

一部好的法律，應該是用來約束政府權力、保護人民，而不是變相幫延宕審查找藉口，將不作為的後果轉嫁給產業和人民，這不僅違反法治國精神，更是治理責任的顛倒。

空污真相不能只挑電廠開刀

以「火力發電就是髒電」為口號，並無助於改善整體空氣品質。依環境部委託研究，二○二一年我國PM2.5的空污來源，電力業的實際影響僅佔二．三％，遠低於交通（十二．二％）、逸散源（廿六．六％），甚至低於境外空污（四十六．六％）。這說明空污的治理不應只聚焦於電廠，而須更全面檢討交通、逸散源、工業與地方燃燒行為等真正的污染大宗。

事實上，根據台電數據，火力電廠空污排放總量已從二○一六年的一○．七萬噸降至二○二四年的三．四萬噸，減幅高達七成，顯見在技術更新與減煤政策下，污染已有效下降。

彰化市位處台中的下風處，空污早已直接影響市民健康，肺癌發生率也居高不下。但中火並非唯一污染源，烏日焚化爐長期運轉、大肚山野火、台中港周邊的鋼鐵業排放、稻草燃燒造成的重金屬揚塵，以及道路揚塵與掃街車覆蓋不足，這些未被有效管控的污染源，才是真正無聲入侵彰化的空污元凶。面對這些問題，地方政府本應肩負空污管理重任，不該迴避，更不該將矛頭對準中央與法規。

地方政府失職，不能推給中央

二○一六年，我與人民走上街頭對抗台化空污，那是彰化人長年忍受惡臭與健康風險的反撲。在台化最終關場的關鍵時刻，我們與環團、醫師、公民堅持到底。但這場長期抗爭，我僅見到黃國昌短暫現身一次，未見他積極參與行動。若將此歸功於個人，恐有失公允，應讓事實回歸歷史與人民共同的努力。

我擔任議員期間，促成全台首部《禁燒生煤與石油焦自治條例》，彰化市公所也率先投入環保預算、推動街道清掃與節能行動。這些工作，不應只有地方基層在努力，縣市政府明明可以做得更多，卻未見作為。

空污治理絕非單靠「修法」就能解決，地方政府的作為與不作為，才是改革能否真正落地的關鍵，而不是制定可能違憲的條文，讓企業與人民成為代罪羔羊。

（作者是彰化市長）

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