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社論》大罷免就是對中國說不

2025/06/06 05:30

罷團宣布推動罷免第三階段行動。（記者張嘉明攝）罷團宣布推動罷免第三階段行動。（記者張嘉明攝）

公民團體發動罷免藍營立委行動，第二階段送達三十一件，中選會正查對連署人數是否符合門檻，外界估計將有多案能夠進入第三階段的罷免投票。反觀國民黨「以罷制罷」的反制動作，尚無進程。罷免民進黨兩位原住民立委、兩位新北市立委、以及兩位台中市立委，皆未送件，宣告失敗。十五名綠委二階罷免連署期限，最末者為六月二十四日。對達標件數，藍營評估悲觀，罷藍與罷綠極可能出現壓倒性懸殊比例。公民發揮力量，行使直接民權，政黨國會席次面臨洗牌，朝小野大政治結構若翻轉，將為台灣民主帶來撥亂反正的契機。

大罷免潮沛然莫之能禦，固然是多數民眾對藍白兩黨過去一年多，挾國會以亂政，已然不耐與憤怒。此外，中國對台武統的壓力，與日俱增，理應與行政部門齊力抗衡，在強化國家安全與提高防衛韌性，給予有力奧援的國會部門，卻消極以對，甚至不斷出現掣肘行徑。今年一月藍白惡砍中央政府總預算，連帶無理刪凍國防預算。造成極負面國際觀瞻。美國國會議員與國防官員，都警告此舉衝擊台美日益緊密的安全合作關係，甚至公開點名國民黨為主導者，以表不滿。國民黨中央後續派人赴美解釋，但未獲接受。無論民主友盟，或是外媒輿論等，多認定國民黨傾中立場，與主張抗中的民進黨，在對外作為相左，導致政治僵局與衝突，重要政策推進也因之受阻。

路透最近報導，兩名美國官員指出，美國打算對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。官員還說，美國正敦促台灣在野黨不要反對政府提高國防支出到國內生產毛額（GDP）三％的行動。該報導台美雙方都未否認，美國國務院發言人並進一步回應，隨著中國不斷擴充軍力，台灣面臨著北京日益加大的威脅，美國並認為，「持續支持台灣的自衛是為了遏止戰爭，並為和平解決兩岸分歧創造空間和信心」。路透撰稿記者也對該報導發文「幫忙劃重點」指出，藍白刪減國防預算引起美方擔憂，美國官員認為：「我們向反對派發出了非常強硬的信息：不要擋路，這不是台灣的黨派問題，這是台灣的生存問題」。在野不僅亂國會，從國際角度，更嚴重影響台灣的國家安全與民主存續。

然而，不光是中央政府總預算，賴政府為因應國際情勢而將提出四千一百億元特別預算，其中包含強化國土安全韌性的一千五百億元，有提高海巡裝備等內容，藍白則揚言要全數刪除。在野無視海疆安全，對中共日益挑釁的灰色地帶衝突，漠然以對，這讓外界憂心賴總統二月已宣示將針對軍事採購提出的特別預算案，將來也會受到影響。藍白表面宣稱支持國安，但實際檢視，一方面對真正用於提高防衛韌性的支出或法案，百般阻撓，甚至杯葛。另則蓄意推動恢復提高退休公教年金，以及增加現役軍事人員待遇，使預算分配失衡，嚴重稀釋能真正用於加強軍備與訓練的經費。因應大罷免潮的來襲，在野亂政手法趨細膩。包括藉由修法討好特定階層或族群，加上惡修財劃法從中央分食三千七百多億元，目標就是要使中央政府財政捉襟見肘，進而弱化執政黨在國安等各項重要施政作為的推動能量。

藍白兩黨這一年來敢於國會囂張，與中國的靠背，也有著極大關聯。本屆立法院去年二月一日開始，不到三個月，就有三分之一的國民黨立委，且涵蓋了各委員會，在黨團幹部率領下，奔赴北京見統戰高官。在野方面攻訐賴政府的諸多不實言論，中方也不時相挺，論調相似，而予人內外呼應之感。甚至對於強化美歐日等友盟關係，不時看到在野傳播懷疑論，說會因此惹怒北京，或說被利用成棄子。這類配合中國認知作戰言行，絕大多數台灣民眾深感厭惡，大罷免行動也因之風行草偃。國民黨即便利用地方組織優勢要連署罷綠，難引起熱潮，加上各種光怪陸離不實連署遭到揭發，連支持者也徹底失望。罷藍罷綠一面倒，北京開始出手，造謠抹黑力挺公民團體的政治人物，這正顯示對岸的焦慮，朝小野大一旦翻轉，就再難於立院策動在野政客興風作浪。再過不久，多個立委選區將會舉行罷免投票，選民的這一張票，不僅是對毀憲亂政的立委進行大淘汰，更是反擊中國的毀台圖謀。這次的大罷免，就是要對中國說不。

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