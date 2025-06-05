自由廣場》羅智強須受公評 告罷團殊難成立

◎ 葉昱呈

發起罷免國民黨立委羅智強的公民團體質疑，羅在立法院黨團協商時惡作劇，撥打隱藏號碼電話干擾民進黨團總召柯建銘發言，痛斥舉止幼稚，缺乏基本尊重與法律常識，極其失格，竟然被羅提告求償一百萬元，引發爭議。該提告行為是否具正當性、合理性？茲就法律面分析如下：

依據司法院釋字第五Ｏ九號解釋意旨，行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，可認行為人有相當理由確信其為真實，「並非故意捏造虛偽事實」，即不能以誹謗罪之刑責相繩。事實上，五月十五日立法院黨團協商當天的會議記錄，議事人員已詳實記錄，柯建銘當場向韓國瑜反映「剛才羅智強有電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我，我怎麼會不知道」，顯示罷團質疑的內容，源自立法院會議記錄，並非憑空『故意捏造虛偽事實』，換言之，不構成誹謗罪責之要件。

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此外，《刑法》第三百十一條所稱「對於可受公評之事，而為適當之評論者」不罰，係指依事情之性質，在客觀上可以接受公眾評論者（例如：國家之政治事務、公眾人物之私德已涉公共利益事件、媒體記者之報導），只要對於可受公評之事，提出其主觀之評論意見，而無情緒性或人身攻擊性之言論，其所發表意見皆應受到憲法保障。據此，羅智強遭質疑打電話干擾柯建銘發言事件，雖屬於個人私德問題，惟因涉及公共利益，應屬可受公評之事。

綜上所述，羅智強若為自清，大可對外公布手機通聯記錄，以自證清白，但若只為「反罷免」或「恐嚇罷團」而興訟，不但浪費社會成本，更虛耗寶貴的司法資源，這是錯誤示範。

（作者是公務員）

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