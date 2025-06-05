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自由廣場》烏克蘭作家的風骨與諍言

2025/06/05 05:30

◎ 陳永昌

第二屆海峽兩岸中華文化高峰會上週登場，陸委會於會前提醒：中共長期利用兩岸交流場合包裝對台統戰宣傳，以媒體與文化交流為名，實際上是把台灣媒體人與文化人叫到北京「聽訓」！

陸委會點名扮演中共對台統戰棋子的親中媒體集團，在旗下報紙副刊組織動員下，十餘位台灣作家現身高峰會子活動文學論壇，並有七位台灣作家向中國現代文學館捐贈手稿與著作。

大會第一天安排國台辦主任開幕致詞，文學論壇主辦單位的文聯與作協，皆屬官方圈養馴化文人作家的公務機關，現代文學館則名列「國家級」重點文化單位，從頭至尾都是中共黨政部門操控主導。以文化為遮羞布的統戰大拜拜，無法自欺欺人以「文化歸文化，政治歸政治」辯護開脫；而捐贈手稿換取中共官方收藏證書，等同是向台灣作家發出招降書。

同樣面對境外敵對武力威脅，身處戰火中的烏克蘭作家以截然不同行動展現文人風骨。

去年六月，烏國作家兼詩人札丹（Sergiy Zhadan）毅然投筆從戎。現年五十歲的他是德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」得主，公認是烏克蘭當代最重要的作家之一，作品被翻譯成德文、英文、俄文、波蘭文等多國語言；過去一年來擔任烏國第二國民衛隊中士，協助部隊活躍於國內外媒體暨社交平台。

另一位最富國際聲望女作家扎布日科（Oksana Zabuzhko），馬不停蹄於國際舞台為烏國人民發聲，像是去年二月擔任柏林影展評審，或是以非歐盟成員國第一位平民女性身份向歐洲議會發表演說。

去年九月，威尼斯影展放映以俄羅斯士兵角度拍攝《戰爭中的俄羅斯人》紀錄片，扎布日科跳出來揭穿俄國大外宣假象，她強調：如果沒有軍方高層點頭，導演絕無可能帶著攝影機在俄軍部隊穿梭自如。當戰火直逼烏克蘭人家門口時，自稱未曾有過擔任外交官念頭的扎布日科，挺身而出要讓烏克蘭文化走出俄羅斯文化霸權陰影。

德國萊比錫書展邀請與俄羅斯作家公開對話，扎布日科劃清界線說不：戰火延燒時與俄羅斯作家同台是錯誤的，當這些人對戰爭罪行集體沉默不語，並肩站在一起等於幫助對方洗白以取得正當性，產生彼此同遭戰爭波及受害的錯誤印象。扎布日科強調，與俄羅斯作家公開對話，唯有等到烏克蘭取得勝利那一天。

（作者為企業專業經理人）

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