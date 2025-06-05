自由廣場》轉型正義豈是五四三 「過去」從來沒有真正過去

◎ 王美琇

過往的歷史創傷若不處理，「過去」就不會過去；過去不會因刻意掩埋就消失，反而會扭曲變形而持續糾纏現在、撕裂現在，然後形成新的創傷，斲傷民主正義、道德良知等社會價值。一旦社會核心價值錯亂，民主體制就不能正常穩健。

內政部長劉世芳推動轉型正義補助地方政府「中正路改名」，被盧蔣侯等藍營市長和媒體反斥「整天搞這些五四三，有的沒的。」「少搞政治和意識形態」，某些綠營名嘴也附和踹上兩腳。這些辭語，潛藏著嚴肅課題。

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赫緒曼（Albert O.Hirschman）對「反動修辭」做出精確定義：「它總是披著進步外衣，而執行破壞性的論述。」他指出反動的三種論證結構：「悖謬論」（改革只會帶來惡果）、「無效論」（改革不會帶來任何改變）和「危害論」（改革可能是好的，但會摧毀其他更重要的價值，例如經濟民生）。用赫緒曼的理論，檢驗始終阻撓轉型正義的藍營，幾乎一目瞭然。

台灣從威權過渡到民主，並未落實轉型正義的歷史清理，歷史真相從未被真正還原、社會不曾對戒嚴時代進行深刻反省與檢討，以致威權統治幫兇集團的中國國民黨，迄無一人為戒嚴時代幹的骯髒事向社會道歉，他們兩手一攤，彷彿一切從未發生，甚至搖身變成政治明星，回過頭來指責你「整天搞這些五四三」。

戒嚴時代，這個黨選舉作票兼買票，中央地方雙贏執政。面對大罷免時代，他們惡習難改，繼續抄名冊造假作弊，被抓到也不認錯不道歉，反而咆哮「司法迫害、賴清德獨裁」，利用民主踐踏民主。

這就是台灣。經歷獨裁統治而未處理轉型正義的國家，會不斷面臨威權遺緒的反撲，社會若不嚴厲批判檢驗，就會形成習以為常的政治姿態，進而反噬民主核心價值與社會道德底線，即使出現反動修辭也不覺違和、不知羞赧。影響所及，於是有人說「我家前面的馬路就叫中正路，改名是想要剝奪我的成長記憶嗎？」

如果德國到處都有希特勒路，德國錢幣鑄印希特勒頭像，德國人能接受嗎？全球猶太人不會暴跳如雷嗎？希特勒的後代競選首都柏林市長並當選，這種事會在德國發生嗎？絕無可能。但這種荒謬卻在台灣上演，且無人覺得不安或羞愧。

二戰後德國經歷兩次轉型正義，戰後有紐倫堡大審，六○年代有法蘭克福大審判、七○年代末美國拍攝的電視影集《納粹大屠殺》引進德國後更引起社會的檢討聲浪。第二次轉型正義是在兩德統一後，德國政府推動處理前東德共產黨的黨產問題暨清查政治迫害案件。二○一三年，德國第三公共電視台還製作影集《我們的父輩母輩們》，再度徹底反省當年的納粹統治，引發德國家庭世代之間的熱烈討論和社會集體反思。

一個社會願意回頭凝視歷史傷痕、省思原因並從中獲得啟示，傷痕才有機會癒合，才有可能深入民族的靈魂與良知，成為民主社會不可違逆的基本價值；而所謂的「人性尊嚴不可侵犯」也才會成為德國基本法的第一守則。

若不清理歷史創傷、還原歷史真相、深刻反省歷史教誨，歷史悲劇注定重演，形式或許不同，但加害者會以反動修辭和偽裝的姿態，繼續撕裂社會、摧毀民主，直到他們重新站上統治者的舞台。

歷史記憶、轉型正義和民主鞏固，三者環環相扣。歷史記憶傳承和轉型正義是重建社會價值的基礎工程，基礎工程若不做或做得太慢，政治的混亂和反動論述勢必不會退潮，民主倒退也將成為可能。

「過去」從未真正過去，黨國遺緒反撲卻是現在進行式。掠奪和貪婪的眼光，依然在暗黑角落處閃爍窺伺。

（作者為辜寬敏基金會董事長）

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