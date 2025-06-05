自由廣場》真正獨裁者在這裡 長得像習近平就會有麻煩

◎ 愚工

根據中共《百度百科》的解釋，清朝文字獄是清帝國的統治者，加強思想、文化控制的措施之一。清國皇帝為防範暨鎮壓知識份子及漢族人等的反抗，就從他們的作品摘取若干字句，羅織罪名，構陷下獄。而文字獄打擊的主要目標，就是針對官民的反清民族思想、對統治者不滿情緒及黨爭有關事件的人物，諸如莊廷鑨《明史》案等。

百年前的清帝國有文字獄，如今中共國則有奇特的「相貌獄」，《紐約時報》有篇文章，標題︰「『撞臉』習近平：被審查的中國歌唱家」，文中指出，現年六十七歲（比習近平小四歲）、十六歲起就在歌劇院表演的歌唱家劉克清，自從習近平完全掌權之後，他就成為中共當局認定的敏感對象，只因為他的相貌神似習近平，且年齡及身高都相近。

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《紐約時報》文章指出，在中國日益專制腐敗的體制，只因與習近平的相貌相似，就把生活平靜的劉克清捲入一場歐威爾式的不幸遭遇。「劉克清」三個字開始在網上遭受審查，他的社群媒體帳號無緣無故被多次關閉。審查者遮蔽他的教學影片，這些影片其實只是劉克清穿白色運動衫，在家裡熱情地教授關於開嗓及美聲唱法的專業知識。文章進一步指出，劉克清既不是政府批評者，也不是社會運動人士。身為藝術經理人和歌劇演唱家，劉克清在專業領域享有名氣，在他四十七年的職業生涯中演出數十部中國及其他地區的劇作。專家說，劉克清無端遭審查，只因批評者利用劉克清的網頁指著禿子罵和尚，網頁成了批評習近平和政府的論壇。

在自由世界，演藝人員長得像自己國家的總統，可能因而爆紅並增加演多機會，像美國演員亞歷克鮑德溫就以模彷並諷刺川普而活躍於電視節目，賺到收入和名聲，一點事也沒有；但在專制中國，演藝人員長得像國家領導人，就要遭到種種限制，遭受莫名其妙的無妄之災。這就是自由與獨裁的最大差別。其實何止劉克清無辜倒楣，連「包子、維尼熊」也都因為習近平而受連累，成為敏感字眼或產品，實在有夠荒謬。

不久前，中國國民黨主席朱立倫肆無忌憚地把賴清德總統扣上「獨裁」的帽子，一點也不擔心因言賈禍，現在依然自由自在，天天罵政府，反而證明在民進黨執政下的台灣並無獨裁者。相反的，從劉克清的遭遇看出真正的獨裁者就在對岸，朱立倫卻不置一詞，真是諷刺。

（作者從商）

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