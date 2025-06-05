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新聞線上》大罷免會是韓國瑜的戰役嗎

2025/06/05 05:30

記者陳杉榮

公民團體發起的大罷免，越來越讓台灣人感動，預期將可一舉改變國會結構。在立法院毀憲亂政傷害國會尊嚴，反制大罷免只會造假抄名冊的國民黨，眼見沒啥步數了，又把韓國瑜端上檯面，作狀恐嚇台灣人，說要是民進黨大罷免成功，就要換柯建銘當立法院長了！

不論未來柯建銘能不能當立法院長，以老柯對國會議政的嫻熟，對民主發展的關注，對台灣前途的掛心，和韓相比，柯總召條件並不差。國民黨拿韓國瑜當大罷免的擋箭牌，最早是傅崐萁所提「三主軸」訴求，這不曉得是哪個天才給他的建議。他說，罷免國民黨立委，就是罷免韓國瑜，財劃法修法將被廢除，賴政府將實施軍事戒嚴。

軍事戒嚴公投案大鬧笑話就罷了，立委謝龍介最近煞有介事地說大罷免有「大陰謀」，民進黨要是過半，就要修改「立法委員互選院長副院長辦法」的規定，把改選立法院正副院長的門檻由三分之二調降為二分之一，柯建銘就當立法院長了！意思是，柯建銘當院長會很恐怖，但這說法很可笑，韓國瑜都能當院長了，柯建銘不能當！大罷免後要不要「罷韓」？還是讓韓繼續擔任院長？並非柯建銘可以決定，端看未來政治情勢變動而定。

韓國瑜院長一年多來，看似守成有餘，開創不足，事實上他卻是開啟傅崐萁和黃國昌毀憲亂政的那一把關鍵的鑰匙。同樣是民進黨「朝小野大」，若拿前院長王金平和韓相比，韓沒有王的練達，沒有王的用功，沒有王的分量，更沒有王對國會運作的嫻熟。韓國瑜靠著秘書處幕僚硬撐，外有朱立倫的黨中央監管，內有黨團傅崐萁的挾制，他又無心扮演政壇的「魯仲連」，賴清德總統雖曾試探性釋出善意，但局勢不允許，黨意不允許，甚至對岸不允許，韓國瑜只好陪著傅崐萁毀憲亂政一路幹到底。

大罷免這股青年救國和婦女護國的浪潮，將會改變國會的結構，不管結果是罷藍罷過半，罷藍十二席，或者綠營過半論，不再只是虛幻的空想。朱立倫擋不住，盧秀燕擋不住，韓國瑜更不可能擋得住！事態發展至今，國民黨該擔心的反而是民眾黨，民眾黨的上策就是黏住國民黨，讓藍營在政治碰撞中「半倒未全垮」，這樣的話，民眾黨可在明年的縣市長議員選舉最大化，國民黨荒蕪的田園，將是民眾黨成長的最佳土壤。韓國瑜當不當立法院長，民眾黨根本不在意！

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