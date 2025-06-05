社論》川普、習近平的第二回合

川普、習近平的第二回合，形同中美世紀馬拉松的準決賽，他們的勝負可能才是從六四、後冷戰到全球化這段時期世局演變的結論。 （路透檔案照）

「六四事件」三十六週年，魯比歐發表聲明：一九八九，北京及全中國各地數十萬民眾走上街頭，持續數週，中共對此進行殘酷鎮壓，但英勇犧牲的中國人民，以及那些為追究事件的責任和正義，而持續遭受迫害的人們，他們面對危險所展現的勇氣提醒我們，自由、民主和自主的原則，不僅是美國的原則，更是中共無法抹殺的人類原則。與此同時，韓國總統大選，共同民主黨候選人李在明勝出。「白宮官員」稱：韓國舉行了一場自由且公正的選舉，美韓同盟堅若磐石，不過，美方仍擔憂且反對中國對於世界民主國家的干涉及影響。集中力量，應對中國挑戰，已然是川普二．○的主題，日前赫格塞斯在香格里拉對話明指，中國對台灣構成迫在眉睫的威脅，也表現出這種針對性。

六四，發生於中國啟動改革開放後十年左右，正是蘇聯、東歐、波蘭等國共黨政權紛紛垮台的年代。鄧小平，既是改革開放總設計師，也是下令解放軍屠殺人民的總指揮。要讓一部分人先富起來，又要嚴防西方對中國和平演變，經右政左構成他的兩面性。這種兩面性，局限了中國的改革開放，只向經濟體制改革開放閃綠燈，政治體制（一黨專政）紅燈禁止通行。當然，這不是鄧小平一個人的歷史決定，陳雲等元老共同為往後的中國投下一道長遠的陰影，也讓當今的世人活在他們的幽靈之下。龐皮歐在國務卿任上說：如果自由世界不改變（對中國的政策），共產中國一定會改變我們。可惜，「促使中國改變」或「不尋求改變中國體制」，至今西方仍爭論不休。

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中共「鎮暴」人民之後，從胡耀邦到趙紫陽的有限政治改革計畫就此結束，「河殤」（一九八八）所代表的嚮往海洋文明成為絕響。歷經江澤民、胡錦濤到現在的習近平，六四絕對不准翻案，高壓維穩是唯一的答案。六四，蘇東波，增強了中共一黨專政的意志力。此後，政治談論上的禁忌，經濟成長的加速，數位極權統治的縝密，令中國社會逐漸遠離六四情緒，年輕世代大部分更懵然無知。從外界的視角來看，後六四的中國，世界工廠、大國崛起、民族復興成為中共自我正當化的新說辭，但是身為中國人的悲哀卻更沉重了，因為，中國在「超英趕美」、「東升西降」的繁榮表象下，倒退回毛澤東時代的「一九八四」歐威爾式國家，改革開放所想像的遠景實現得非常扭曲。乃至，在習近平心目中，鄧小平的地位，也被毛澤東取代了。

所以說，二○一二，習近平接班，經過十年強勢統治，打破兩屆的任期慣例，有其中共體質的基因，雖然他的個人因素也有決定性。三連任，預告了無限期掌權，而與其批評他為了「收藏權力」而整肅異己，不如多加分析他如何「使用權力」的野心。「對內稱帝、對外稱霸」，不妨用來素描他會把手握的權力、能力用在什麼設定目標。二○二○，美國對中貿易戰聲中，全球爆發源於武漢的新冠疫情，令全球公衛、供應鏈大亂，人命、經貿蒙受災難性損失，川普為之連任落空。正當全球逐漸脫離疫情，二○二二普廷與習近平聯合聲明「中俄友誼無上限」，隨即揮軍入侵烏克蘭。三年多來，習近平表面中立，實則協助普廷抵制西方制裁，意圖在持久戰弱化、分化西方，為中國霸權崛起創造有利的國際條件。平行進行著，習近平在內部，封控清零、打壓民企、清洗一手提拔的軍政高層，大權在握仍不斷鬥爭，無法不令人聯想到，他正在鋪陳某種目的之「安內攘外」。

三十多年來，後冷戰時代的樂觀氣氛由濃轉淡，從後見之明來看六四堪稱不祥的預兆。「歷史的終結」（一九九二），「世界是平的」（二○○五），恰好可以代表那種思想歷程的前期：冷戰結束是民主與資本主義的勝利，全球化令隔絕的兩個世界合而為一。二○○八，六四之後二十年，北京奧運口號：「同一個世界，同一個夢想」，把這個願景烘托得如癡如醉。在此之前，美國的「交往」政策，令中共得以利用資本主義精緻化數位集權統治。六四之後，歷任美國總統，或對中國的制裁有名無實，或將人權與經貿脫鉤，或給予永久最惠國待遇，或協助其加入WTO，或放任中國竊取智慧財產、軍工機密，或漠視習近平將南海軍事化。結果，引狼入室，養虎為患。就此而論，川普、習近平的第二回合，形同中美世紀馬拉松的準決賽，他們的勝負可能才是從六四、後冷戰到全球化這段時期世局演變的結論。

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