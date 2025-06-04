自由廣場》學生租屋補助不能停 籲立法院信守對青年的承諾

◎ 李維君

青年學生的經濟壓力日益沉重，尤其是離鄉求學的租屋族群，根據內政部二○二五年推動的租金補貼方案，全國將有75萬戶納入補助對象，「青年學生」更被列為五大補助加碼族群之一，顯示政府關切學生在租屋市場的困境，這讓許多為高昂房租煩惱的學生看見一道希望。

這項補貼的條件相對友善，只須年滿18歲、就讀大專校院、實際於校外租屋者皆可申請。並依申請人所處縣市、經濟條件與租屋行情核定。目前一般租金動輒六、七千，甚至上萬起跳，這筆補貼對許多青年學生減輕租屋負擔「非常有感」。

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租屋補貼對學生更是時間與安全的保障，許多學生為省租金，被迫租住距校較遠、交通不便甚至環境不佳的地點，每天通勤耗時、身心俱疲，甚至深夜返家，更添行車風險。租屋補貼政策讓學生能尋覓更適宜地點，提升學習品質暨交通安全。

但即使是這麼貼近青年的良好政策，卻可能因政治操作而遭刪減預算，青年族群擔憂學生租屋補貼淪為「一年一變」的短命政策，甚至被默默消失。

唯有讓青年學子不被房租所困，才能落實教育平權與世代正義。學生是國家的未來、社會的生力軍，希望立法院信守這項補助，這不只是守住幾千元，而是守住一整個世代學子的希望。

（作者是大學生）

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