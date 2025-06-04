自由廣場》佔盡便宜還賣乖 虛偽的哈佛演講 中國網友不領情

◎ 衛重華

二○二五年哈佛大學畢業典禮上，來自中國青島的留學生蔣雨融登上講台，以一篇題為《言說即行動》的演講，成為該校首位在畢典發言的中國留學生。這本應是一個「勵志故事」的政治包裝，但事與願違，這場演講非但未能引發共鳴，反倒激起中國輿論的反彈。人們看見的，不是她個人的「努力」，而是中共權貴藉由教育資源壟斷、對內洗腦、對外輸出虛假形象的老套路。

蔣女的演講空洞而矯飾，從「國際發展」到「語言的力量」，辭藻迎合美國自由派審美的政治正確。她所自稱「顛沛流離的童年」，被網友揭出她早年就赴英留學，藉由英國的GCSE體系轉進，從來沒有經歷中國高考的競爭與掙扎。更有消息指出，其父疑為中國環保體系的高級幹部，藉由推薦信及背景支撐她進入哈佛，她讓平民遙不可及的學歷捷徑，正是中國社會長年不滿的根源。

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她的現身正好解釋川普為何會批評哈佛，因為川普看穿來自中共體制的一整套文化滲透：外表是東方留學生，實則是權貴家庭向全球輸出其價值觀的工具。這種人不代表中國，更不代表中國人民。他們只代表藉著裙帶關係、制度漏洞與雙面人術而得利的特殊階層。

蔣女的演講，無論內容或姿態，都是對哈佛自詡多元價值的諷刺。她穿著封建貴族般的披肩繡飾，表情做作，每個手勢都像輸入晶片的「AI機器人」。她知道如何迎合白人觀眾對亞裔的想像，知道要說「正確的話」，但她的每一個字，對中國基層民眾來說都充滿侮辱。因為她發出的並非「中國人民的聲音」，而是中共大外宣機器訓練出來的話術代表。

蔣女的演說再次引爆中國平民對「高幹子弟」階層的疑忌與反感，因為特權階級可幫子女鋪路以直通世界名校，而平民卻連國內大學門檻都得血戰十年，那些所謂「代表中國的優秀學生」就成了刺眼的逆光。她的演講不但沒幫中國爭光，反而揭露特權與虛偽的結構性醜陋。她的「光榮」正是對萬千寒門學子的嘲諷。

蔣雨融之所以「火了」，並非她說出什麼真理，而是她不慎撕開了黨國精心包裝的光鮮假面的一角。她不小心戳破自己的身世神話，更戳破中共所謂「人人平等、選賢與能」的宣傳泡沫。當哈佛師長為她的演講而鼓掌，中國網友卻一點也不領情，因為她說的不是「中國人的故事」，而是權貴佔盡便宜之後還要誤導世界的欺人太甚。

（作者是軍人）

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