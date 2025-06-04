自由廣場》北韓蠢蠢欲動 台灣有事 南韓必無寧日

◎ 張玲玲

南韓總統大選，在野的共同民主黨總統候選人李在明的民調大幅領先。他去年拋出「對中國與台灣都要說謝謝」言論，被視為對中國刻意示好。近日他接受《時代雜誌》專訪，被問到中共若攻台，南韓會不會馳援台灣？他竟說「等外星人入侵地球時，我才會思考這個問題的答案。」正如日本媒體所評，李在明對台海問題的理解，顯得相當薄弱。

一九五○年韓戰爆發時，聯軍總司令麥克阿瑟曾親自飛抵台灣尋求支援，指台灣是「不沉的航空母艦」，除了作為聯軍支援韓軍作戰的重要後勤與情報據點，更須避免落入中共之手。自此，台灣便被納入美國主導的「第一島鏈」，與南韓一樣，同為冷戰時期圍堵共產主義擴張的關鍵據點。

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駐韓美軍司令布朗森日前出席夏威夷的美國陸軍協會「太平洋地面部隊論壇」指出，為因應中俄威脅，駐韓美軍具有戰略必要性。南韓如同介於中日之間的一座「島嶼」或「固定航母」，可克服距離對印太作戰的限制。美國國防部長赫格塞斯發表最新戰略備忘錄，更將「阻止中國奪取台灣」明確列為美軍首要任務之一。這意味著駐韓美軍的角色，將擴展至協防台灣、遏制中國。

中國對整個東亞地區形成巨大的戰略挑戰，台海長期潛藏軍事風險、南海頻傳「灰色地帶」衝突、朝鮮半島緊張對峙，三者構成區域內的不穩定三角。前兩者與中國直接相關，後者受北韓的間接影響。南韓內部即有警告，一旦中國對台動武，北韓極可能趁勢挑釁南韓。因此「台灣有事，南韓也必定有事」。

近年因中國的「限韓令」致使南韓民眾對中國厭惡程度，甚至超越曾殖民朝鮮半島的日本，即使李在明當選，一旦對中政策失當，民意勢必反撲。

（作者是陸軍備役上校）

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