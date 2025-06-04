自由廣場》美歐中科技競逐 台灣應對之道

◎ 廖明輝

台灣將展開AI新十大建設，其中包括六項建設、四項新科技，後四項分別是主權AI、智慧機器人、量子及矽光子。不只台灣關注AI建設，美、中、歐洲也極度關切半導體、AI與量子運算等前瞻科技，成為美中歐科技競逐戰場。歐洲重要智庫布魯蓋爾智庫（Bruegel think tank）日前發布「哪些企業在關鍵技術的前瞻創新領先？比較中國、歐盟與美國」，從專利申請與突破性創新，解析美中歐在前瞻科技競逐優勢與弱點，為台灣帶來諸多啟示。

美國在AI與量子運算握有領先地位。Google、IBM、Microsoft等科技巨頭掌握AI與量子系統核心技術，專利布局集中在「機器學習」、「自然語言處理」及「量子硬體」，顯示強大生態系統。輝達更以生成式AI平台在醫療、軍事應用領域取得突破。這種由「科技巨擘主導的創新模式」，結合豐沛新創投資與強大市場規模，讓美國在新技術商業化擁有顯著優勢。對台灣而言，與美方合作、技術引進與共同開發，將成為強化產業升級與維持技術競爭力的重要機會。

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中國則在半導體專利數量居優勢，記憶體與顯示技術領域成長尤其迅速。華為、長鑫存儲、長江存儲在突破性專利的表現，顯示北京藉由「大基金」等國家資金挹注，打造半導體自主化布局決心。美國出口管制雖對中國造成壓力，但中國的技術突圍策略並未止步，且加速晶片供應鏈的國產替代進程。台灣必須更積極深化研發優勢，確保在高附加價值領域，尤其是智慧機器人的大腦與小腦晶片市場上不被中國取代。

歐盟表現較複雜。量子運算領域，歐盟憑藉荷蘭台夫特理工大學、芬蘭IQM Finland等研究機構，在「量子硬體」與「量子通訊」技術與中國勢均力敵。至於AI與半導體，歐企如英飛凌、西門子等在感測、車用晶片與微機電系統，雖有穩健表現，但突破性創新比例卻明顯低於美中，創新動能有待提升。台灣擁有強大的學研體系與半導體製造基礎，若能借鏡歐洲在量子運算學研模式，強化跨界合作與科研投入，則拓展量子運算新興技術應用將更具彈性。

觀察美中歐三方競爭格局，可知關鍵技術的專利創新並非純粹數量之爭，而是「新穎性與技術路徑」的競賽。美國在生成式AI與自然語言處理等高階應用技術掌握優勢，中國則專注與軍事應用緊密相關的電腦視覺與智慧機器人技術。歐盟的量子技術多由研究機構主導，創新分散但商業化仍待加速。

這提醒台灣，突破性專利不僅是技術指標，更與國家資源配置、政策引導及產業鏈整合能力息息相關。台灣必須在這場競爭找到定位，強化晶片技術優勢，擴展跨界應用，靈活應對美中歐政策與市場變化。在量子運算領域，專利數量主要由美中科技巨頭主導，美國的IBM、Google、Microsoft與Intel是活躍專利申請者；中國則以本源量子為代表，其他如TCL與華為也有少量專利。值得注意的是，與AI、半導體不同，在量子運算前瞻創新中，研究機構與大學扮演重要角色，在突破性專利占比更高，歐洲尤其明顯，例如IQM Finland 與Equal1 Labs，都是台灣交流與合作的對象。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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