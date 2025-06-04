自由廣場》﹙林保華專欄﹚料敵宜從寬 禦敵須從嚴 北京可有發生什麼事？

中國獨裁者習近平自從五月十九日考察河南洛陽軸承集團的企業後，已經兩個星期沒有露面，是北京出了什麼事情嗎？

北美一些華人自播主不斷猜測習近平出事了，或被軟禁了，還聲稱今年八月的四中全會將決定他的命運。因習近平的失蹤不可能是長期現象，因此常來台灣的海外「名嘴」，即使聲稱常常看到中共中央的文件、指示，在中共高層有許多朋友的，也不敢隨便編造「是」或「否」的故事，以免被拆穿西洋鏡，就像安倍被刺殺，此人接受民視採訪時聲稱是中共高層某次會議上決定的，也不是他更早期寫出中共組織四人小組來暗殺呂秀蓮而爆發「三一九槍擊案」。

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中共的黑箱作業，出現各種揣測與評論都是可能的，只要不是為特定政治目的或為刺激流量，即使有錯，都可諒解。但目前對北京政局的分析，出現兩種對立的看法，會影響民心，必須非常小心。

一種認為中共內鬥，習近平的軍中愛將幾乎拔光，說明習近平已是等待處置，中共的政策顯然也將轉變，這種看法目前占多數。但是有一位趙蘭健獨排眾議，認為習近平幾乎拔光有影響力的將領，此後全聽他一個人的，這正是發動戰爭的前奏。中國國務院五月廿日下旨，接待賓客的餐宴禁止上酒擺花，類似禁酒令作為反腐敗，已經下令多次，但趙蘭健認為這也是準備打仗的信號，因開戰時可不能有官員爛醉如泥。

中共的體制，並無彈劾罷免總書記的制度，只能用政變手段抓下人，或逼其辭職。預告某時下台，這是不可能的，因獨裁者會用手握的一切權力反撲。二十大時，習近平違背承諾，反手將團派趕光光就是一例，所以四中全會之類的流言並不可信。新華社最近繼續發表吹捧習近平的文章，六月一日《求是》雜誌發表習近平評論教育的文章；五月卅日上任的香港中聯辦主任周霽在六月一日聲稱他獲得習近平的「高度信任」；五月卅一日俄羅斯透露普廷九月將訪中國。這些都表明習近平沒有將被下台或架空的跡象。至於習近平是病倒或故弄玄虛，那是他自己的事。

以前我認為中共要攻台只是恐嚇，但習近平上台後，中共從美國盜取大量先進軍事技術，軍力突飛猛進，加上某些紅二代的好戰與剛愎自用，我的看法逐漸轉變，尤其俄烏戰爭曝露美國彈藥短缺，川普關稅戰又得罪一些盟友，加上最近印巴衝突中國製造的殲十軍機據說表現出色，都可能鼓舞習近平的野心。最近的「香格里拉對話」，美國國防部長赫格塞斯表示中國對台灣的軍事攻擊「可能迫在眉睫」並嚴重警告中國，我們應該重視。

所幸賴清德總統早已點明台灣與中國的敵我關係，國安部門加緊運用專業清洗內奸，民眾也展開大罷免以拔除舔共立委，這些都是我們整頓內部、強化團結以共同禦敵的勢在必行。

（作者為資深時事評論員）

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