社論》轉型正義綠的錯？

轉型正義，民主台灣的必修課；但國民黨中央，各路諸侯，反轉型正義，不分男女老少。（資料照）

轉型正義，民主台灣的必修課，但反轉型正義者拒絕把它填在選課單。遍佈全國的中正路，其實只是蔣氏象徵符號之一，國民黨權貴、縣市首長護主心切，什麼理由都扯得上。偏偏，「促轉條例」，地方不動、中央沒轍。那些人對蔣介石、蔣經國的黨派感情，不像他們那般受過「恩澤」的普通人不易理解、只能尊重。然而，在民主時代，他們卻要頭家繼續走在「兩蔣路線」上，跟他們一起「兩蔣精神、長相左右」，不啻是要台灣人民認命接受，兩蔣的威權幽靈永遠盤踞在民主台灣上空，豈有此理！

大罷免一路吃悶棍，國民黨似乎想用倒打轉型正義扳回一城。朱立倫稱：劉世芳點名北、桃、中等市，沒有積極將中正路改名，這不是吃飽了太閒而已，真的是搞意識形態搞到不顧民生。被點名選主席、選總統，盧秀燕也很國民黨：國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞五四三，有的、沒有的，沒完沒了。侯友宜，張善政，一個錢要用在刀口上，一個這是世上最無聊的事情，對轉型正義同樣無感。許淑華更來勁：如果中央真要地方推動，不排除對中正路上鄉親做民調或問卷。言下之意，三角形內角和為一八○度，也要先民意調查才行，簡直荒唐到家。至於，利益最攸關的蔣公子也說起道來：多做實事，多辦正事，少搞政治。他的父祖殺人如牛毛，受害者生命輕如鴻毛。真個是，千錯萬錯，轉型正義綠的錯，藍的沒錯？

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國民黨中央，各路諸侯，反轉型正義，不分男女老少。這件事令人想起，前一陣子朱立倫帶頭，痛斥賴政府獨裁、納粹、希特勒、法西斯，順口溜唸得不亦樂乎。結果，國際社會沒有附議，除了獨裁國家都認為台灣很民主。甚且，德國、以色列駐台機構還正式聲明，嚴厲指責朱立倫荒誕不經。歐洲其他民主國家的駐台機構，也紛紛轉貼德、以駐台機構聲明。朱立倫大翻車，不僅使國民黨顏面掃地，也自曝其對轉型正義的無知、反動，不僅限於對台灣個案無感，而是對全世界範圍的轉型正義皆麻木不仁。淪為國際級笑柄，朱立倫、國民黨見笑轉生氣，回過頭來提醒德國記取納粹黨的教訓，外國政府不能成為破壞民主的幫兇，更不應干預各國內政。一時之間，不遵守外交禮儀、介入我們國內的政治、德國在台協會應該道歉、代表列為不受歡迎人物等，藍營充滿出征話語。如此這般，只讓人覺得，人而無恥，不知其可。

反轉型正義，國民黨並不是對自己的劣跡患了失憶症，而是有意識的行為。一如他們的國共交流，絕口不談六四事件，六四的反轉型正義，他們與一黨專政榮辱與共。對國民黨權貴而言，兩蔣威權統治是美好的古代，台灣向下沉淪，則是從李登輝民主化、本土化開始的。馬英九執政，乃是美好的古代之重返榮耀。當然，蔡、賴政府，再次走回向下沉淪的老路。可以這樣推論：在國民黨權貴眼中，沒有轉型正義的問題，兩蔣功大於過，甚至有功無過。退一步來說，即使有所謂轉型正義問題，現在也還有更重要的問題要解決，之後再談轉型正義不遲。而究其實，無論何時，或早或晚，都不是推動轉型正義的適當時機，它永遠只是民進黨的政治工具。這種抵制心態，也出現在從墨綠變色的柯文哲身上。師父有句語錄：處理轉型正義，先解決現在問題，再預防以後再發生，最後才是追究責任。以後再以後，一皮天下無難事，多經幾番政黨輪替，轉型正義就淡化而遭淡忘了，反轉型正義也高呼勝利了。

反轉型正義，不是孤立的政治行為。大罷免公民運動，國民黨從各黨部到執政縣市，抄名冊、查水表、濫用戶政系統，自己在政治追殺公民權，反指政府以司法工具政治追殺在野黨。大家不難看出，藍營所獨有的系統性思維，它與惡的距離，完全不同於德、以與惡的距離。猶憶幾年前，一名年輕時在納粹集中營當秘書的九十七歲老婦被控共謀殺害超過一萬人，遭德國法院判處有罪，處以兩年徒刑，緩期執行。上個月，納粹德國投降八十週年，有四十八家德國大型企業聯合聲明，坦承在納粹政權罪行中扮演關鍵角色，許多企業及其當時的決策者只顧自身利益，深陷其中。他們呼籲，在極右勢力崛起的當下，企業必須展現立場與勇氣，共同守護德國民主。德國的反省深度，追究納粹共犯的力度，真的羨煞渴望轉型正義的台灣人民，同時也幫台灣清晰化了惡之傳人的模糊影像。

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