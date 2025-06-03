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自由廣場》美國阿根廷退出世衛 台灣為世界醫療奉獻新契機

2025/06/03 05:30

◎ 林逸民

台灣在國際上屢遭中國蠻橫排擠，聯合國一國一票的結構，使中國得以大量收買小國而掌握不成比例的主導權，加上本身常任理事國優勢，即使非政治性領域，如人命關天的醫療衛生，也總是把台灣拒於門外。台灣政府與民間年年發起入聯、參與WHA等等倡議，這是「明知不可為而為之」，即使橫遭中國阻礙，也要藉此讓世人知道台灣遭受的不公平待遇。

在中國把持聯合國體系下，世界衛生組織對台灣極不友善，許多政策施行並非基於真正的科學精神、公共衛生理念，卻受到中國扭曲而為政治掛帥、利益分贓，台灣當然被排除在外，對於世衛的官僚化、政治化、無能又浪費，台灣是最為深刻了解的國家，尤其是在COVID19疫情期間親身體驗橫遭打壓。

如今，阿根廷意外幫台灣出了一口氣，阿根廷總統米萊今年二月呼應川普退出世界衛生組織，美國衛生部長小羅勃甘迺迪近日訪問阿根廷，阿根廷正式宣布申請退出世界衛生組織，並抨擊「世衛開的處方無效，因為他們不是基於科學，而是基於政治利益和不願反省自身錯誤的官僚結構。」可說一針見血。

儘管聯合國體系對台灣如此不利，台灣仍努力爭取參與世衛，如今隨著阿根廷跟隨川普，而有了突破的契機。

小羅勃甘迺迪與阿根廷衛生部長共同宣言，退出世衛代表走上一條新路「建立一個現代化的全球健康合作模式」，意思就是美國將領銜成立新的國際公衛體系，若成真，成員除了有阿根廷，其他可預見的還有以色列、英國、日本、印度。台灣若能加入，則美日英印以台，已經涵蓋醫藥研發製造能力最強大、公衛經驗最豐富的幾個國家，排除中國及不必要政治干擾，必能大有作為。

若美國已經有計畫，台灣當然必須全力加入，若美國還在規劃，台灣更應積極參與遊說促成，並把自已納入其中為重要角色，並確保這個新的國際組織將排除中國。

美國從政府到國會、從中央到地方，目前可說是最友台的時刻，除了川普與國會抗中友台發言與政策連發，今年以來，美國已有卅個州議會通過友台決議力挺台灣，最新一個是伊利諾州眾議院近日通過決議支持《台灣關係法》、以「台灣」稱台灣、支持台美雙邊貿易協定、支持台灣加入「印太經濟架構」等。

故英國首相迪斯雷利（Benjamin Disraeli）名言「正義是真理的實踐。」（Justice is the truth in action）台灣明明有亮眼的醫療成就，卻遭不公不義排擠，要實現正義，必須靠行動實踐，如今是台灣難得的契機，能一掃數十年悲情，完成進入國際醫療公衛組織的目前，且有機會成為核心，不論政府或民間，都應各盡心力，全力推動。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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