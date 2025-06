自由廣場》美國阿根廷退出世衛 台灣為世界醫療奉獻新契機

◎ 林逸民

台灣在國際上屢遭中國蠻橫排擠,聯合國一國一票的結構,使中國得以大量收買小國而掌握不成比例的主導權,加上本身常任理事國優勢,即使非政治性領域,如人命關天的醫療衛生,也總是把台灣拒於門外。台灣政府與民間年年發起入聯、參與WHA等等倡議,這是「明知不可為而為之」,即使橫遭中國阻礙,也要藉此讓世人知道台灣遭受的不公平待遇。

在中國把持聯合國體系下,世界衛生組織對台灣極不友善,許多政策施行並非基於真正的科學精神、公共衛生理念,卻受到中國扭曲而為政治掛帥、利益分贓,台灣當然被排除在外,對於世衛的官僚化、政治化、無能又浪費,台灣是最為深刻了解的國家,尤其是在COVID19疫情期間親身體驗橫遭打壓。

如今,阿根廷意外幫台灣出了一口氣,阿根廷總統米萊今年二月呼應川普退出世界衛生組織,美國衛生部長小羅勃甘迺迪近日訪問阿根廷,阿根廷正式宣布申請退出世界衛生組織,並抨擊「世衛開的處方無效,因為他們不是基於科學,而是基於政治利益和不願反省自身錯誤的官僚結構。」可說一針見血。

儘管聯合國體系對台灣如此不利,台灣仍努力爭取參與世衛,如今隨著阿根廷跟隨川普,而有了突破的契機。

小羅勃甘迺迪與阿根廷衛生部長共同宣言,退出世衛代表走上一條新路「建立一個現代化的全球健康合作模式」,意思就是美國將領銜成立新的國際公衛體系,若成真,成員除了有阿根廷,其他可預見的還有以色列、英國、日本、印度。台灣若能加入,則美日英印以台,已經涵蓋醫藥研發製造能力最強大、公衛經驗最豐富的幾個國家,排除中國及不必要政治干擾,必能大有作為。

若美國已經有計畫,台灣當然必須全力加入,若美國還在規劃,台灣更應積極參與遊說促成,並把自已納入其中為重要角色,並確保這個新的國際組織將排除中國。

美國從政府到國會、從中央到地方,目前可說是最友台的時刻,除了川普與國會抗中友台發言與政策連發,今年以來,美國已有卅個州議會通過友台決議力挺台灣,最新一個是伊利諾州眾議院近日通過決議支持《台灣關係法》、以「台灣」稱台灣、支持台美雙邊貿易協定、支持台灣加入「印太經濟架構」等。

故英國首相迪斯雷利(Benjamin Disraeli)名言「正義是真理的實踐。」(Justice is the truth in action)台灣明明有亮眼的醫療成就,卻遭不公不義排擠,要實現正義,必須靠行動實踐,如今是台灣難得的契機,能一掃數十年悲情,完成進入國際醫療公衛組織的目前,且有機會成為核心,不論政府或民間,都應各盡心力,全力推動。

(作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長)

