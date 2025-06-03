自由廣場》證實川普所作有理 哈佛畢典的浮誇統戰

◎ 康駿銘

川普近日連番以強勢的姿態與哈佛大學交鋒，透過跨部門調查、凍結預算等的各種方式試圖禁止哈佛錄取國際學生，引起強烈的反撲，展開一場法律戰之餘，實際上也是一場左右之爭、也是「國土安全」與「學術自由」之間的角力。川普朝向哈佛舞劍，不難看出是意在中國，且並非只針對哈佛一所學校的中國學生。美國國務院也表明將進取地撤銷中國學生的簽證，尤其是「與中國共產黨有聯繫，或是在關鍵領域學習」的中國學生。這一連串的舉動，反映川普相當了解中國的海外滲透方式，也有清除這些滲透的強烈意願。

雙方攻防之際，一名來自中國的哈佛應屆畢業生在典禮上的致辭，在親中媒體的廣泛渲染和吹捧中，乘著這波哈佛輿論浪潮而一夕成為熱話。這波新聞操作，加上她穿著具有濃厚清帝國意象的刺繡服飾、多次高舉雙手的浮誇動作、欲哭卻無淚的顫抖腔調、拉長的停頓等，讓那短短幾分鐘的致辭更像是一場矯揉做作、卻演技生硬不自然的統戰樣版戲，說辭內容表達的種族共融、文化多元，沒有貧窮、戰爭、衝突、恐懼的烏托邦式世界大同願景，完完全全就在中共精心設計用來攏絡左派的政治宣傳語言框架之內，要帶出「人類命運共同體」這個主軸。

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年輕世代很容易被這類理想化的左派語言所感動，數十年來一直以同一套手法把他們的意識形態滲進年輕人的腦裡，讓他們認為反抗體制是一種「正義」，對香港、對台灣、對西方都是同一套手法。只是，隨著資訊的流通，這些美好的政治言論背後，藏不住中國對香港人、維吾爾人、圖博人的血腥鎮壓，以扭曲的民族主義鼓吹盲目的仇外情緒，又打壓宗教、語言、習俗文化。中國的平民只被當作成一堆數字，是行走的器官，是消耗品、隨時被收割的韭菜、被開採的礦物。

那些「被標籤為敵人的人」，就更不用說了，形容香港示威者是蟑螂、台灣本土派是綠蛙、綠蟾蜍、綠蛆等等的，都是在進行非人化（dehumanisation）的輿論鋪陳。這種統戰樣版語言，言行不一、雙重標準，這種巧言令色更突顯其虛偽而已。這場生硬的統戰樣版戲，豈不是剛好引證了川普對校園染紅的憂慮？

（作者是台灣基進國際部專員）

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