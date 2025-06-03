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自由廣場》香格里拉孤局 中共國防擴張招致國際圍堵

2025/06/03 05:30

◎ 郭索

二○二五年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）落幕，留下的是一場前所未見的多國同聲譴責暨中共日形孤立的外交場景。中共代表團在會中遭受美國、東南亞國家乃至歐洲、烏克蘭等多方批評，焦點集中於台海威脅、南海擴張與對全球安全秩序的破壞。這場年度安全論壇，原是各國尋求對話與共識的平台，卻在中共當局刻意降低出席層級、拒絕對話的背景下，轉化成對中共強權主義與擴張野心的強烈反制現場。

今年北京未派國防部長董軍出席，而由解放軍國防大學副校長胡剛峰少將代替，並取消原定演講，外界質疑北京刻意迴避國際質問與戰略對話。美國則派出歷來規模最大代表團，國防部長赫格塞斯發表強硬演說，明確指出中共若膽敢「征服」台灣，將面臨「毀滅性後果」。赫格塞斯語氣堅決地表示，美國不尋求戰爭，唯一旦威懾失敗，「我們會堅決作戰並取得勝利」。此話對北京構成空前壓力，也清晰傳達華府與盟友的戰略底線與備戰決心。

在南海議題上，與會的菲律賓防長特奧多羅直言不諱地回應中方代表質詢，揭穿其所謂「和平發展」的虛偽姿態，並諷刺中方是把「政治宣傳偽裝成提問」引得全場掌聲。這凸顯出東南亞國家對中國海權擴張的深層不滿，更顯示北京在東協周邊的聲望與信任基礎早已瓦解。中國代表鹿音發言時聲稱遭到「政治正確」式攻擊，但實際上，中共的行徑正是製造緊張與衝突的根源，根本無從為其軍事野心粉飾太平。

更具指標性的是烏克蘭總統澤倫斯基的公開指責。他指出中國正阻撓各國參與即將在瑞士舉行的和平峰會，並對無法與中方代表會晤表示失望。這番話不僅直接打臉北京「中立調解者」的形象，更進一步讓中共在全球戰略舞台上的不負責任角色暴露無遺。中國駐新加坡大使館雖試圖以「美國是最大的不穩定來源」來轉移視線，但這套冷戰式的話術早已無法掩飾其在多邊秩序中的邊緣化事實。

在多國強烈批評下，新加坡國防部長陳振聲言辭溫和卻直指要害。他指出，若中國希望世界理解自己，就應善用香會等國際場合表明立場，而不是一味迴避與指責。這一說法既是對中共不出席、不發聲的溫婉斥責，也道出了現代國際關係的基本邏輯：若你想被理解，就必須誠實面對批評、勇於溝通，不能一味自我設限、拒絕對話。

香格里拉對話原本為東亞安全搭建平台，如今卻成為中共戰略誤判與軍事膨脹所引發的外交審判場。其國防政策不僅未贏得尊重，反而因對台動武威脅、南海強權擴張與對國際秩序的不負責任態度，招致跨洲批評與盟友戒備。中共若繼續沉溺於一意孤行的軍備擴張與話語霸權，勢必將在國際舞台上更加孤立，最終陷入自身構築的「安全困局」。

唯有中共真誠回應國際關切、停止軍事挑釁、尊重主權與法治，方可能在重建信任的基礎上獲得應有的尊重與理解。否則，今日香格里拉之孤，恐將成為明日全面外交敗局的開端。

（作者從事自由業）

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