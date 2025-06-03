晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》六四：未竟的聲音政治／我們以為不須再被記住的日子

2025/06/03 05:30

◎ 劉哲廷

在台灣，說「六四」，是一種悄聲的動作，就像風起前緩緩關上窗子。一九八九年六月四日，天安門的清場行動，血與煙塵混成歷史中一條濁重的暗河。對中國，它是一場被阻斷的民主想像；對台灣，它是一面不願對視卻無法忽視的鏡子。那場屠殺雖不在我們的土地上發生，卻深刻塑造了我們對「和平」、「表達」、「體制」的想像。

我常想，那些在六四死去的人，若活下來會成為怎樣的書寫者、母親、喜劇演員？他們的聲音原本可能成為未來公共領域的質地，而不是凝結在照片中的白衣血跡與煙霧。他們不是沒有話說，而是被強行噤聲，連「怎麼死的」都無從問起。

而這種噤聲並未結束。二○二四年，中國社群媒體使用者因提及六四而遭刪文、禁言，甚至藉「尋釁滋事」之名逮捕；AI平台則被訓練得無法辨認「坦克人」的照片。語言、圖像與記憶的封鎖，成為一種更高階的刪除——歷史被改寫成「未發生」。

但台灣不是中國。這句話，不只是自信宣言，更是提醒：我們必須讓被消音的歷史在這裡繼續發聲。九○年代，紀錄片《天安門》在台灣的書店、讀書會低調流通，六四的影像像傷口一樣存在，提醒著我們：這不只是中國的創傷，而是整個華語世界未癒的裂口。

也許我們該問：如果屠殺未曾發生，中國會走向民主嗎？而我們，又會如何理解威權與民主的界線？這不是歷史學問題，而是對「我們能否繼續說話」的政治自覺。

在台灣的教育體系中，六四常僅以「八九民運」一語帶過，對血腥鎮壓的描寫曖昧，甚至避而不談。有些教師額外補充，有些則默然。但語言的缺席本身就是政治：不教，也是一種教。

如前教育部長曾志朗所說，教育應是「主體性養成」的過程，而非回避衝突的模糊地帶。若我們不談六四，便無法理解民主的代價，也無法理解恐懼常源於自我審查的擴大。

我曾在自由廣場的六四紀念晚會聽到一句話：「我們不只是為中國人點蠟燭，我們也是在為自己守夜。」這句話深深刺入我心。當中國選擇對自身歷史失憶，台灣成了記憶的倖存地。這不是出於憐憫，而是對未來公共性的堅持。

記住六四，不只是紀念死者，更是鍛鍊我們辨識真相的能力——在AI生成的文字、Google搜尋的資料與國家論述之間，學會提出問題：「誰被沉默了？為什麼？」

六四不是事件，而是一種持續中的封鎖。對中國，是對歷史與公民社會的封鎖；對我們，是對記憶與道德想像力的挑戰。當社群上再次出現「＃記住六四」，那並非口號，而是微弱卻堅定的抵抗。因為在這個「誰記得什麼」都被量化、商業化的時代，光是「記住」本身就是對體制的抗衡。

我們記住，不是為了仇恨，而是為了延續尚未完成的對話。如理論家史碧娃克（Gayatri Spivak）所言：「底層者的聲音，不是要被替代說出，而是要讓它自己發生。」我們能做的，就是讓歷史的細語，在書寫、教室、晚餐談話間繼續發聲。

哪怕只是低語，也足以讓歷史不再沉默。

（作者是詩人，自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書