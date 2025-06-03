自由廣場》六四：未竟的聲音政治／我們以為不須再被記住的日子

◎ 劉哲廷

在台灣，說「六四」，是一種悄聲的動作，就像風起前緩緩關上窗子。一九八九年六月四日，天安門的清場行動，血與煙塵混成歷史中一條濁重的暗河。對中國，它是一場被阻斷的民主想像；對台灣，它是一面不願對視卻無法忽視的鏡子。那場屠殺雖不在我們的土地上發生，卻深刻塑造了我們對「和平」、「表達」、「體制」的想像。

我常想，那些在六四死去的人，若活下來會成為怎樣的書寫者、母親、喜劇演員？他們的聲音原本可能成為未來公共領域的質地，而不是凝結在照片中的白衣血跡與煙霧。他們不是沒有話說，而是被強行噤聲，連「怎麼死的」都無從問起。

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而這種噤聲並未結束。二○二四年，中國社群媒體使用者因提及六四而遭刪文、禁言，甚至藉「尋釁滋事」之名逮捕；AI平台則被訓練得無法辨認「坦克人」的照片。語言、圖像與記憶的封鎖，成為一種更高階的刪除——歷史被改寫成「未發生」。

但台灣不是中國。這句話，不只是自信宣言，更是提醒：我們必須讓被消音的歷史在這裡繼續發聲。九○年代，紀錄片《天安門》在台灣的書店、讀書會低調流通，六四的影像像傷口一樣存在，提醒著我們：這不只是中國的創傷，而是整個華語世界未癒的裂口。

也許我們該問：如果屠殺未曾發生，中國會走向民主嗎？而我們，又會如何理解威權與民主的界線？這不是歷史學問題，而是對「我們能否繼續說話」的政治自覺。

在台灣的教育體系中，六四常僅以「八九民運」一語帶過，對血腥鎮壓的描寫曖昧，甚至避而不談。有些教師額外補充，有些則默然。但語言的缺席本身就是政治：不教，也是一種教。

如前教育部長曾志朗所說，教育應是「主體性養成」的過程，而非回避衝突的模糊地帶。若我們不談六四，便無法理解民主的代價，也無法理解恐懼常源於自我審查的擴大。

我曾在自由廣場的六四紀念晚會聽到一句話：「我們不只是為中國人點蠟燭，我們也是在為自己守夜。」這句話深深刺入我心。當中國選擇對自身歷史失憶，台灣成了記憶的倖存地。這不是出於憐憫，而是對未來公共性的堅持。

記住六四，不只是紀念死者，更是鍛鍊我們辨識真相的能力——在AI生成的文字、Google搜尋的資料與國家論述之間，學會提出問題：「誰被沉默了？為什麼？」

六四不是事件，而是一種持續中的封鎖。對中國，是對歷史與公民社會的封鎖；對我們，是對記憶與道德想像力的挑戰。當社群上再次出現「＃記住六四」，那並非口號，而是微弱卻堅定的抵抗。因為在這個「誰記得什麼」都被量化、商業化的時代，光是「記住」本身就是對體制的抗衡。

我們記住，不是為了仇恨，而是為了延續尚未完成的對話。如理論家史碧娃克（Gayatri Spivak）所言：「底層者的聲音，不是要被替代說出，而是要讓它自己發生。」我們能做的，就是讓歷史的細語，在書寫、教室、晚餐談話間繼續發聲。

哪怕只是低語，也足以讓歷史不再沉默。

（作者是詩人，自由工作者）

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