社論》台灣終戰的史實

八十年前的「光復」，實為台灣戰後災難的開始，遺害至巨，立委反而要紀念放假，匪夷所思。（資料照）

二戰之後，台灣遭來自中國的外來政權統治，以歷史教育洗人民的腦，台灣人從國小起，反覆學習中國史，導致許多人對中國朝代更迭倒背如流，對台灣這塊土地和人民的歷史卻茫然無知。人們對自己歷史文化的認識，是建立正常國家社會的基礎。今年適逢二戰終戰八十年，中研院人社中心近日釋出八十年前台北遭美軍大轟炸的歷史航照影像，兼有紀念和省思的作用，意義重大。

一九四五年五月三十一日，台北遭大規模空襲︰總督府被命中起火，大火延燒數日，正面南端因此缺了一角；大稻埕哥德式地標建築蓬萊主座天主堂被炸毀；艋舺龍山寺正殿中彈全毀；醫院、學校、車站都遭轟炸，重要機關建築少有倖免，眾多市民因此喪命。這是台北人難忘的「五三一大爆擊」。

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這是八十年前，太平洋戰爭進入末期的台灣景況。美軍的轟炸，主要從一九四四年秋開始，十月在台灣東方海域的空戰，日軍遭到重創。其間，台灣被空襲，十月十四日岡山大轟炸尤其慘烈。後來，一九四五年初到終戰的持續轟炸，遍及全島︰有空軍基地的嘉義、台南等，固為轟炸目標；軍需產業所在的屏東、虎尾也遭空襲；南進基地工業港市高雄，受創甚重。

尤其一九四五年三月起，美軍為掩護登陸沖繩作戰，對台灣城市進行地毯式轟炸。三月一日，台南市區遭大規模無差別空襲，台南州廳、孔廟、博物館、台南醫院、林百貨都未倖免，造成嚴重傷亡。其後，北起基隆，南至屏東，東及宜蘭、花蓮，台灣主要城市盡遭空襲，美軍資料顯示，投彈數量依序為高雄、台南、基隆、新竹、台中、台北。台灣受過日本教育的「多桑世代」被迫疏開下鄉上山或「走空襲」，成為不堪回首的共同記憶。

然而，八十年前台灣這塊土地及人民所遭遇的苦難，在黨國洗腦教育下，許多人不僅遺忘或無以得知，還出現諸多惡果；「台灣二戰被日本人轟炸」是最可笑的歷史白痴認知。由於只強調對日抗戰、「台灣光復」，馬英九之流還曾以「光復三段論」自愚愚人，指當年若無抗戰勝利，就沒有台灣光復，也就沒有今天的民主繁榮。事實正好相反，由於「光復」，台灣以公民自決建立獨立國家的權利橫遭剝奪；就因「光復」，台灣捲入國共內戰，如今飽受中國併吞威脅；也是「光復」，台灣國家認同錯亂，至今不是正常社會。

李登輝所說的「台灣人的悲哀」，同樣出現於對自己歷史的茫然︰我們的學子記誦他國歷史滾瓜爛熟，考試一考再考；一般人對這一土地及人民的過去，卻常無知。羅馬時代哲學家西賽羅（Marcus Tullius Cicero）曾有名言，「一個人若不知出生以前的事，一輩子是童稚」。戰後黨國當局企圖透過貶抑台灣史，讓台灣人對自己的歷史無知，以利其統治，導致短視及歷史文盲至今在社會到處可見。

如此黨國殘餘，民主化之後仍常借屍還魂。最近立院藍白立委聯手修法，恢復「台灣光復」放假，即此惡例。戰後台灣脫離日本統治，蔣介石承駐日盟軍總司令麥克阿瑟之命，派陳儀等代表盟國前來接受日軍投降，陳儀隨即移花接木，於一九四五年十月二十五日宣稱台灣重入中華民國版圖。這一把軍事接管轉為「光復」手法，國際法不成立，美國戰後至今官方長年的立場是「台灣地位未定」。且「光復」後，陳儀暴虐治理，胡搞瞎整，台灣從中國輸入惡性通貨膨脹，民不聊生導致二二八事件，白色恐怖的兩蔣獨裁統治繼之。尤有甚者，台灣不如東亞及太平洋諸國，戰後未能以公民自決建成獨立國家，至今對國家究竟是台灣還是中華民國，莫衷一是。從而，八十年前的「光復」，實為台灣戰後災難的開始，遺害至巨，立委反而要紀念放假，匪夷所思。

賴清德政府上月紀念歐戰八十年，雖有強調「透過實力實現和平」，並聯結歐美國家的用意，但官方對八十年前台灣這段苦難歷史大事，似尚無紀念活動與闡發。中研院及民間團體紀念「終戰八十年」的活動，因此值得讚賞。特別是吳三連基金會，有鑑於台灣人對二戰的集體歷史記憶，面臨消逝的危機，秉持前賢吳三連「台灣歷史應由台灣人來寫，歷史也應與人民及土地結合」的信念，發起「終戰八十 全民寫史─二戰記憶圖文徵集」活動，希望透過全民共筆共同保存珍貴的二戰集體記憶，清楚重建及形塑真正屬於台灣人的史觀。

理清並紀念八十年前台灣終戰的史實，就此意義來說，是建成正常國家社會的要項。

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