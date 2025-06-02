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自由廣場》台灣從印巴戰爭中看到什麼？

2025/06/02 05:30

◎ 張昭仁

印度與巴基斯坦剛剛打完一場戰爭，雙方都宣稱勝利。嚴格來說，也沒錯。為什麼一埸戰爭，雙方都嬴，一個嬴在空戰，一個贏在陸戰。空戰與陸戰的特點值得台灣注意。

美國禁止巴基斯坦用美制武器攻擊，因此巴基斯坦的攻擊武器都是中製，戰機與地面火箭炮都是。印度戰機來自不同國家，法國、俄羅斯或自制，用比較便宜價格採購，然後自己建立整合指控中心。

巴基斯坦贏得空戰，因為它單一指控中心，戰機、雷達、預警機聯成一個體系，敵機一起飛，雷達與指控中心就掌握到，戰機準備發射空對空飛彈。印度自己建立指控中心，整合不完整，沒有達到一體作戰的功能，啟動戰爭要去「教訓」巴基斯坦，載著炸彈要去轟炸，結果就像不同世代的空戰，印度戰機像盲劍客直直往前，被飛彈鎖定，結果就慘了。

這個經驗告訴我們，現代空戰的指控中心非常重要，波斯灣戰爭啟動時，美軍就先炸掉伊拉克的指控中心，伊拉克空戰就輸慘了。台灣空軍、戰機、雷達、預警機與指控中心一體指揮，指控中心安全的座落山洞內部。

印度輸了空戰，在陸戰扳回一城，印度的火箭炮購自韓國（韓國是仿美制），巴基斯坦是購自中國，雙方互轟時，印度連續擊發，巴基斯坦的火炮砲管過熱，擊發卡卡，印度完勝。這是仿美火炮遇上中製火炮的結果。

最近中國一直試圖威嚇台灣，不管是宣稱的演習或是無釐頭的挑釁，印巴戰爭顯示的是，中制武器缺乏實戰應用，美式武器是從戰爭實務中淬煉出來的，只要我們穩住自己的的陣腳，就可立於不敗之地。

（作者為會計師）

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