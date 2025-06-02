自由廣場》（胡，怎麼說）黨魁即罪魁，藍委皆禍首！

◎ 胡文輝

他們幹盡違法阻礙大罷免、國安大障礙、預算大亂砍等「三大」禍害台灣、破毀民主的邪惡事件，中國國民黨黨魁朱立倫就是「罪魁」，藍委個個都是「禍首」！

「罪魁」朱立倫應由國民黨自己清理門戶，「禍首」藍委（傅崐萁們）如何懲處，則是身為台灣人民的責任了，大罷免就是要從根源上把「禍首」拔除，只要成功罷免藍委八到十個以上（當然罷掉愈多，治療效果愈好），就能矯治藍白之亂、消除傅黃之惡，割掉立院三毒傅、黃、韓聯手製造的違憲擴權之癌。

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請看藍白三大禍害台灣惡行︰

一、國民黨阻礙大罷免，無法無天！因藍白委毀憲亂政惡搞台灣，公民自主發動罷免藍委，大罷免就是「人民覺醒自救」運動，朱立倫則誤判情勢（或有上級交代任務？），錯用罷綠反制，牛頭不對馬嘴也罷，但國民黨要罷別人卻不依法爭取公民連署，竟企圖用幽靈、死人、偽造連署等反民主「作票」惡行達到目的。

國民黨罷綠連署造假，卻用黑道恐嚇打人等惡劣手段對付罷藍真連署的大罷免志工，仗地方執政市縣長權力對罷藍選民查水表，更違法動用戶政系統個資簽名，如惡意把蕭、鳳、黃等以字跡潦草、比對不符為由刪除，黨政共犯結構以種種不法威權、惡質下流手段阻撓大罷免，肆無忌憚、粗暴野蠻，令人匪夷所思、瞠目結舌。

東窗事發了！十多個地方黨部被檢調偵辦搜索、犯行嚴重被法院裁定收押的黨官、黨幹高達數十人，基市、花縣兩民政處長收押、南投偵辦中，稍為了解國民黨體系，就知道「黨魁即罪魁」，但「朱魁」卻企圖以誣衊亂罵賴清德希特勒卸責。這個黨、這個黨魁「遍地烽火自造亂，千錯萬錯賴獨裁」，厚顏無恥之尤，莫過於此!

二、藍白傅崐萁們「竊據」立法院，已成國安危機，凡防堵中共統戰、反滲透、加強國安的法案，都被藍白否決、阻擋，預算則刪凍的支離破碎。連美國也著急了，點名藍白不要擋路，這是台灣生存問題。藍白黨委媒網卻指美國干涉內政，但我要反問，阻撓台灣國安防衛，你們就是中共併吞台灣的協力者、供惡虎驅使的一群倀鬼！

三、亂刀痛快砍預算，藍白得意洋洋，最近中央把被藍白砍掉的六三六億元，平平對地方補助款砍下去，藍軍市縣長叫痛，就大罵行政院，但是，冤有頭、債有主，請痛罵亂刀大砍預算的三大禍頭傅崐萁、黃國昌、韓國瑜！

（作者為資深媒體人）

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