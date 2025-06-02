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自由廣場》數位心戰攻勢 慎防「小紅書」滲透

2025/06/02 05:30

◎ 蔡威

中國上海復旦大學教授張維為宣稱「小紅書」受到台灣年輕人愛用，統一後「會比治理香港還要容易」。小紅書成為中國數位統戰的社交平台，別於過去粗糙明顯的紙張宣傳，潛移默化之效不可不慎。

小紅書平台上出現大量標榜「台灣人視角」的帳號，不僅積極塑造中國「進步、文明、自由」形象，頻繁發文批評台灣民主制度與選舉文化，形塑「兩岸一體」的情感依附。這些帳號不用官方語言，而是運用網紅語調、生活紀實與觀光遊記模式，試圖讓使用者產生認同與好感，潛移默化遂行「思想統一」。

小紅書淪為心理戰的數位版，利用演算法則及圖文誘惑包裝統戰訊息，一九四九年以來中國維持卅多年心戰攻勢，不斷透過空飄傳單、書報以及廣播等方式，希望不戰而屈人之兵。如今，小紅書再以簡體字、大標語或是短影音攻擊台灣民主制度，轉以情感渲染替代命令語調，從認同層面削弱使用者對民主、自由與主權的堅持。遂行不再只是「讓你信服中國」，而是「讓你不再在乎台灣」的統戰手段。

有關單位面對數位統戰，必須認知並界定這類行為，強化數位部、國防機關以及資安單位等跨部會合作，鎖定境外勢力滲透推動「內容來源標示制度」，仿效歐盟「外國代理人法案」制度，以此揭露平台帳號背後金流與操作背景。

小紅書的微型滲透正在發酵，凸顯中國試圖將台灣「心理併吞」的宣傳策略，一旦視為文化交流而不自知，恐將落入數位糖衣毒藥的統戰陷阱。

（作者為專欄採訪作家）

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