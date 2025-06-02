自由廣場》從公投理由看核三爭議

◎ 蔡雅瀅

一九七八年動工興建，一九八四商轉的核三廠，歷經多次事故、輻射污染、起火之後…終於在今年五月十七日二號機運轉執照到期停機除役，然八月廿三日將舉辦「核三公投」，讓好不容易平安下莊的核三廠，有死灰復燃續造核災風險的可能。

檢視四大公投理由：（一）溫室氣體減量難達標，光電風電等新能源成效不彰；（二）光電弊案頻傳，購電成本高導致虧損；（三）面對中共對台封鎖，保留核電可強化能源韌性；（四）經整體安全評估後繼續運轉。

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核三廠若經整體安全評估，就能確保安全嗎？二○一八年「以核養綠公投」的反方代表黃國昌於意見發表會上曾指：擁核方說台電跟原能會有能力把關，但二○一六年，核二廠二號機完成大修、通過原能會安全檢測，併聯發電卻發生避雷器爆炸事件；二○一九年十一月核三廠一號機剛大修，也曾旋因氣體洩漏停機檢修。安全評估顯未必能揪出所有風險。

烏俄戰爭中，烏克蘭的札波羅熱核電廠頻遭炮火與無人機攻擊；曾發生核子事故的車諾比電廠，也遭無人機攻擊起火。連中國解放軍的研究報告都擔心戰爭時，該國核電廠可能成為首要攻擊目標；我國若恢復核電，顯將提高戰時，國人陷入於輻射災害的風險。

光電固然有過弊案，但設備常需特別訂製且價格高昂的核電，弊案亦絕非罕見，如：今年四月核二廠廠長才因採購收賄被羈押。核三廠有恆春活動斷層穿越，過去安裝地震儀時，竟挖到沼氣外洩，如此高風險的廠址，要想提升其安全性，甚至只是評估其安全性，並更新老舊設備，必將耗費大量金錢。況二○一八年「以核養綠公投」意見發表會上，反方代表黃國昌曾指：因為長期低估除役和核廢料處理，才讓核能發電的成本被過度美化。

欲減少溫室氣體，絕非只能冒險使用核電。經濟部曾提出二○二七年節省二○六億度電的目標，而核三在兩部機組均尚未除役的二○二三年，發電量僅一七八億度，低於該節能目標；核三廠裝置容量共1.9GW，經濟部去年底提出二○三○年3.4GW的地熱目標。與其冒險重啟斷層帶上的老舊核三廠，不如好好落實深度節能與再生能源。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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