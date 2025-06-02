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自由廣場》「福壽螺」說不是比喻 是傲慢！

2025/06/02 05:30

◎ 蕭錫惠

近日，國民黨立委馬文君於臉書發文，將發起罷免行動的志工比喻為「福壽螺」，稱其為「強勢入侵的外來生物」，甚至使用「見青則吃」、「民主覆滅」等語，引發社會譁然。

罷免是《憲法》明文保障的民主機制，人民依法行使權利，卻被民選立委比喻為破壞生態的災害，這不是比喻，是傲慢。

馬文君並非首次引發爭議。她曾被點名涉入潛艦國造機密洩露案，也遭爆料其位於埔里的居所為違建農舍，興建於國有地上。這些爭議本應令政治人物謹言慎行，誠實面對民意，但她卻選擇轉身羞辱發聲的人民。

更令人不安的是，罷免行動第二階段近四千份連署書遭南投選委會剔除，理由多為「筆跡不符」、「資料不清」，甚有公務員坦言透過戶政系統查對筆跡。此舉不僅涉嫌違法，也讓外界質疑地方政府是否公正執法。

當民眾走上街頭，推動罷免，不是出於無聊或仇恨，而是出於對政治失能與傲慢的失望。一位立委面對質疑時的態度，正是民主品質的試金石。馬文君的「福 壽螺」言論，顯示她早已脫離民意，也錯估了人民對於民主價值的堅持。

我們要的不是將選民視為敵人的立委，而是能誠實面對監督、尊重制度、理解人民的代議士。福壽螺的問題在於失控蔓延，而民主的問題則在於公權力濫用。面對這樣的政治人物，罷免，不僅是權利，更是責任。

（作者為前民進黨美東黨部評議委員）

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