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自由廣場》中國防長缺席的香格里拉對話

2025/06/02 05:30

◎ 林穎佑

香會的背景

香格里拉對話是由英國國際戰略研究所在新加坡主辦的年度會議，聚焦亞太安全問題。論壇議題也由亞太安全事務漸向國際安全，各國多派國防安全相關事務官員甚至政要與會，成為對於議題表態與宣示立場的重要外交平台，中國亦將其視為對外宣達南海、台海議題立場的重要場合。值得注意的是，先後參與香會的中國防長魏鳳和、李尚福都因貪腐下台，董軍此次並未現身星國，自然引發對於中國將領是否有異動的遐想。

董軍缺席的觀察

此次香會由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將代表出席，引發廣泛討論：

在對美互動上，川普上台至今並無與習近平有決定性的互動，是否就要讓防長直接與美國防長赫格賽斯進行對話？同時在過往的香山論壇中，美國亦無派出防長等級與會，自然對北京而言，會選擇在此次香格里拉對話中保留彈性，以較低階層的人員參與，避免與美國正面交鋒。

雖說中國防長職權不能與其他國家防長相比，但在國際會議上的發言自然代表中國立場。過往強硬發言，都對中國國際形象造成負面影響。此次以國防大學為訪團主體，一方面以「學術」角度掩護，也讓北京在特定議題上能有調整彈性。

胡鋼鋒，海軍少將浙江人，過去多在海軍擔任參謀，曾到中央單位總參謀部擔任作戰部海軍作戰局副局長，這段時間曾參與在香港舉行的關注海盜問題國際大會，其後也擔任海軍副參謀長；政治上則任第十四屆全國人大代表。須注意的是國防大學校長為上將出任，過去肖天亮擔任中將副校長時，胡鋼鋒就出任現職了，在肖天亮高升後，這次出席香會是否就是胡鋼鋒晉升中將的信號？值得關注。

四月底，首屆北京香山論壇先導會在北京舉行。北京香山論壇創辦於二○○六年，簡稱「香山論壇」或「北香」，由隸屬解放軍的中國軍事科學院主辦。相較於星國的南香，北香更有中國主場優勢，但美國從未派出部長等級官員，多以副助卿或副助理部長層級與會，可看出華府並未讓中國有借題發揮或藉此烘托聲勢的機會。今年中國首次舉辦香山論壇先導會，也讓外界認為今年秋季的香山論壇，是否又會有更多的亮點？值得持續關注。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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