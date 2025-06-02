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社論》以「小紅書」治台灣？

2025/06/02 05:30

小紅書等社群平台的滲透，卻是意圖消除年輕人的抗中、反獨裁意識，關涉的是國家的生存。（路透資料照）小紅書等社群平台的滲透，卻是意圖消除年輕人的抗中、反獨裁意識，關涉的是國家的生存。（路透資料照）

中共對台喊話、施壓、威脅不斷強化，美國官員一再示警二○二七年解放軍可能犯台，而有習近平「國師」之稱的上海復旦大學教授張維為，最近發出狂言：「台灣沒有下次選舉（二○二八）了」、「說不定哪天醒來已經解放了」，並強調「小紅書的流行，能讓中國治理台灣比治理香港還容易」。此一台灣沒有下次選舉的猖狂叫囂，與二○二七犯台的時間點貼近，再對照中共強化「由演轉戰」的軍事操演，張某之言究竟是一種政治恫嚇，或是隱含特定訊息，國人應有警惕。

除了進行戰爭恐嚇，中共對台統戰持續加溫，原本對政客、宮廟、村里基層、年輕人、媒體、文化界著力之外，也強力拉攏網紅、自媒體。耐人尋味的是，小英曾受訪的兩位台灣大咖網紅，一位已赴中國參訪，盛讚中國的進步；另一位則是立場不斷轉變，與黃國昌殊途同歸的「館長」，在哀嘆經營的健身房、電商生意慘淡之餘，突然宣布將前往中國看看，強調旅費自行負擔，且會全程開直播，更自詡為「和平大使」。令人質疑的是，「館長」與黃國昌一樣在反紅媒的運動中擷取大量政治利益，也一樣不斷改變立場，這種政治轉折究係因為缺乏核心價值，抑或追逐政治利益的水草而居？尤其「館長」，往昔對中共、習近平的強力批評，猶如在進行一場對抗獨裁的聖戰，而今竟不惜自打嘴巴，披上「和平大使」的外衣投入邪惡勢力的懷抱，動機何在，讓外界猜疑。

今日網路的影響力，已超越傳統媒體，擅於統戰的中共也快速在此一場域部署。之前慣用的手段是透過隱匿來源的「抖內」，間接收買直播主或傾統政客；此外，操作假訊息帶動輿論風向，形塑本土政權貪腐、獨裁形象，企圖對選舉或重大政治事件發揮關鍵影響。尤有甚者，灌注大量流量替其支持的候選人創造虛假的聲勢。這些來自網路世界的挑戰與威脅只會愈來愈大，國人必須正視。幸運的是，目前中共極力拉攏的直播主，大抵為聲量高峰不再，快速走下坡的過氣咖。但是，中共在網路下功夫，也不僅在直播主，更透過抖音、小紅書等社群平台，假裝不談及政治議題，卻在無形中將中國美化，把一個獨裁政權打扮成一個先進科技、行政效率高的進步國家，對台灣年輕人產生潛移默化的作用，是否將會改變台灣年輕人「天然獨」的政治認同，對所謂的統一排除障礙，恐怕政府應有適當的規範與監管，才能防止紅色勢力的滲透。其實，張維為不諱言，「台灣的年輕人愛看小紅書」，因此認為治理台灣比香港容易。據估計，「小紅書」在台灣有近三百萬活躍使用者，多屬校園內的年輕學生，他們認為小紅書不談政治，並提供豐富實用的生活資訊，更可結交中國朋友、認識中國文化，不但消弭對中國的敵意，甚且產生好感。難怪活耀於這類網路平台的年輕人會輕信提出「兩岸一家親」的柯文哲及其創立的民眾黨。

事實上，這些被稱為柯粉、小草的網路族，雖然未能力助柯文哲當選總統，但大量的政黨票力助民眾黨拿下八席不分區立委，而且在區域立委則將選票轉嫁給藍營候選人，使原本勝選不大的藍營候選人以些微票數脫穎而出，造成了藍白合成為國會多數，種下藍白聯手下的國會亂局。坦言之，年輕人會受到中國社群平台的影響，是因為不了解共產獨裁的真相，以為不聊政治，生活就不會受到影響。更重要的是，網路具有同儕效應，如果不加入，將無法接觸即時、流行話題，彷彿被同學、朋友孤立，所以用戶會快速增加，並且發揮主導流行話題的效應。但在中國社群平台藉由海外註冊改頭換面，大量滲透美國、台灣與西方世界之餘，卻不容許外國社群平台進入中國，造成一種不對等的思想作戰型態。抖音的海外版TikTok，以病毒式傳播方式影響飲食、時尚、音樂等流行趨勢，成為全球使用者名列前茅的社群平台之一。該平台除了變成中國大外宣的工具，也對年輕人造成嚴重不良影響。但除了美國要求TikTok出售，以降低中共對它的掌控，其它國家似乎束手無策，任由這類思想滲透蔓延。

事實上，獨裁國家要鞏固統治，一種重要的手段就是洗腦；而透過社群平台的滲透，改變使用者的思想與認同，乃是網路型的洗腦，其效用是傳統洗腦方式難以望其項背。民主體制強調多元、包容、自由等價值，但不代表毫無規範與監管，尤其對於敵對國家的思想滲透，自由更不能被濫用。對美國等強大民主國家，中國的社群平台入侵，是思想與行為被污染，還不致導致國家崩壞；但對台灣，小紅書等社群平台的滲透，卻是意圖消除年輕人的抗中、反獨裁意識，關涉的是國家的生存。令人憂心的是，政府似乎投鼠忌器，並未強硬應對與防範，使台灣在對抗中國的犯台圖謀，不僅在軍事、經濟、外交上因應吃力，更在思想戰場上處於被動狀態，才讓張維為之流產生「以小紅書治台灣」的幻覺。

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