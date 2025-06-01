自由廣場》中國「網駭」滲透 歐美、北約不忍了

◎ 衛重華

捷克政府近日正式召見中國駐捷克大使，表達對外交部遭受網路攻擊的不滿，並點名中國國家安全部下屬的APT31組織為幕後主謀。同時，歐盟、美國與北約相繼發聲，嚴正譴責中國日益激進的網路滲透行動。中共仍否認，反指西方國家「抹黑」與「污衊」，但已無法掩蓋在全球資訊空間中所展現的掠奪性擴張。

駭客攻擊不是偶發性事件，而是中共資訊戰體系的核心戰略工具。從APT10、APT40到APT31，這些駭客組織早已多次被美英法等情報機關證實具明確的國家背景，運作方式高度專業，目標涵蓋政府系統、科研機構、關鍵基礎設施乃至媒體與非政府組織。此種「灰色地帶戰爭」迥異於傳統武裝衝突，卻對自由社會的資訊自由與國家主權造成深遠侵蝕。

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尤其捷克此案，並非孤例。早在中共試圖懲罰立陶宛與台灣加強互動時，就曾針對立國企業、政府網站與金融系統發動類似網攻。澳洲、美國國會、比利時與義大利政界也曾成為中共駭客滲透目標。這些行動早已超出單純的情報收集，而是一場針對全球民主體制穩定性與話語權的全面攻勢。

然而中共每遭揭發時，就否認事實、反控抹黑、操作民族主義輿論等一套模式應對。當駭客攻擊一再鎖定歐洲議會、北約資料庫、疫情研究中心與太空科技公司時，中共再多的外交聲明與「無根據」辯詞也只顯得蒼白無力。

捷克此案正顯示出，歐洲國家已不再容忍「合作掩護滲透」的虛假框架，而是願意為主權與安全挺身對抗。

事實已逐漸浮現，中共網駭全球是一場長期、有組織、由上而下的資訊戰爭。國際社會唯有正視威脅、共同防衛，方能確保未來的自由秩序不會在無聲中被侵蝕殆盡。

（作者為軍人）

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