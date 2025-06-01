自由廣場》許淑華縣長 我這樣簽名可以嗎？

◎ 投外人

許淑華縣長，我想申請一個「簽名通行證」，不知道您這邊有沒有承辦？我是不是要先上個書法班，因為這裡的標準是「鳳」字少一橫，出局；姓氏以「蕭」為最多數，速寫「草字頭」經常連成一氣，下半部的「肅」也因筆劃不少通常會簡寫，出局；另外「黃」姓也被點名是字跡潦草大宗，也出局。

親愛的縣長，您真的創造了一個「台灣簽名學」的奇蹟！國民黨的「影印機民主」在北部、南部暢通無阻，但南投縣民的「親筆民主」卻要經過您選委會的「藝術品鑑定」。如此明目張膽的「因人因地制宜」執法標準，連公民的親筆簽名都要被雞蛋裡挑骨頭，這種「創新」，恐怕連威權國家都要自嘆不如。

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首先，數據不會說謊，濫權卻會現形。公民團體全台大罷免藍委，南投罷免馬文君案不合格率十九．二八％，罷免游顥案不合格率十七．六三％，對比全台藍委罷免案平均不合格率四．七％。這種差距已不是統計誤差，而是人為操縱的鐵證，除非南投罷團也有跟國民黨一樣幽靈連署、造假抄寫的弊端。

其中，中選會明確規定查對作業只有在「疑似筆跡有疑慮」時才需以「查詢單」核實，但南投選委會卻跳過查證程序，直接以「簽名潦草」大量剔除。這不是依法行政，這是濫用職權。

其次，刪得了一時，刪得了一世嗎？國民黨兩位南投縣立委馬文君、游灝以為靠著許淑華縣長與選委會的保護傘就能高枕無憂嗎？端節期間，罷團正全力衝刺補件，用實際行動證明「取之於民，用之於民」的民主精神。這種堅持不懈的公民力量，正是那些只會用錢抄連署書、用幾年前舊資料來抄襲的國民黨所無法想像的。當南投縣民一次次走上街頭，一筆一畫親自簽下連署書時，他們展現的是對民主制度的信任和對政治責任的追求。

最後，民主醜聞將被記載史冊，國民黨別再胡扯綠共！國民黨全台遍地開花的「假」罷免連署逐步現出匪夷所思的原形…用錢找人抄、開戶政系統直接抄，甚用四年前的舊連署資料來抄，國民黨在反民主的獨裁作為上始終是第一品牌，別再胡扯民進黨「綠共」，全台誰不知道國民黨最親共。

花蓮縣的「查水表」事件已經有三名官員遭到起訴，南投縣的濫權行為也終將面對法律的審判。許淑華縣長利用行政權力保護特定政治人物的醜聞也會被記載在史冊中。

（作者為育工作者）

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