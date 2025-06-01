自由廣場》中國海警船侵擾 我第72次驅離

◎ 姜皇池

去年金門海域撞船事件後，中國海警即不斷進行壓迫我方海域，至今已侵擾金門海域達七十餘次，平均每月侵擾金門水域約四次，每次約兩小時，已形成「常態化騷擾」。實務上，一旦偵獲中國海警船出現，台灣即會調動巡防艇，前推至限制水域線上，部署應對，除併航監控，尚透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離。當中國海警船離開後，台灣即宣稱將其驅離，中國則宣稱：在「金門附近海域依法開展常態化執法巡查」「進一步強化相關海域管控力度」。

事實上，相同情形亦發生在釣魚台周邊，從二○一二年開始，中國海警船艦經常進入釣魚台十二浬內，近來尤其頻繁與激進，日本同樣部署船艦、併航監控、多語廣播，「驅離」中國海警船，但中國海警亦隨之對外宣稱是：「在我釣魚島領海內巡航，……依法開展的維權巡航活動」。

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無庸諱言，中國海警如此動作頻繁，宣稱「執法巡查」或「維權巡航」，除有其軍事或政治上意涵外，無疑是具體的法律戰，是灰區作戰的一種型態，其目的不僅在干擾現實有效統治者，更期待在法律上產生：系爭領土主權歸屬是具有爭議，甚或證明中國是該領土或海域的主權擁有者。

中國一次又一次的侵擾，是否會產生系爭領土存有爭議之法律效果姑且不論，但肯定會威脅到區域和平與安全；然從國際法角度思維，卻又因一再地讓現實統治者予以「驅離」，無異是讓現實統治者得向國際社會證明該國才是系爭領土或海域中，不僅能排除其他競爭者，且可有效統治的國家；如此在法律上更彰顯出：中國對該等海域或領土並未能有效統治。簡言之，如此週而復始的重複作為，將讓領土現實統治者一再地鞏固其有效統治之事實。

眾所皆知，對有爭執領土主權歸屬判斷，國際法需考量因素眾多，且交錯運作，然此間「有效統治之事實」無疑是重中之重，因此台灣沒有任何選擇與退讓空間，必須強力捍衛金門海域，目前中國每週一次的「執法巡查」，在一定程度內，反而是讓台灣在國際法上更能確認是台灣進行有效統治。更重要的是：在雙方對峙併航的過程中，不僅顯示著：「中華民國（台灣）主權不容侵犯併吞」；而各自高掛在雙方船桅上的國旗，更強化著：「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬」。

然中國持續在海域強化各類活動並不限於金馬、東沙與釣魚台，在與菲律賓針對黃岩島、鐵線礁等南海海洋地物的「執法巡查」活動中，中國海警船不僅驅離菲律賓漁船，甚至對於菲國公務船，縱使國際法清楚規定，在一國領海或內水中，沿海國對於違法的第三國公務船，除非該當於自衛權之情況，否則僅能要求該公務船離開，但中國悍然不顧相關國際法規範，對菲國公務船進行船身碰撞、水柱攻擊等，觀察此種情勢與先例，台灣的相關機關，應時刻警覺，隨時準備面對更激烈衝突，「人不犯我，我不犯人」，無庸諱言，第七十二次驅離不會是最後一次的驅離，往後還有第七十三次，第七十N次……，而當中國海警船艦在我管轄海域有所動作時，比如騷擾或登檢我國或他國船舶之際，「人若犯我，我必『禦』之」，如何因應，應妥為規劃與準備。

（作者為台大國際法教授）

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