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自由共和國》洪三雄／「中華人民共和國」不是民主國家！為翁曉玲解惑(下)

2025/06/01 05:30

無國界記者組織公布最新全球新聞自由指數，顯示經濟因素導致整體平均分數持續下跌，其中中國已跌至倒數第三，僅優於厄利垂亞與北韓。（歐新社檔案照）無國界記者組織公布最新全球新聞自由指數，顯示經濟因素導致整體平均分數持續下跌，其中中國已跌至倒數第三，僅優於厄利垂亞與北韓。（歐新社檔案照）

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

四、RSF 二○二五年〈「世界新聞自由指數」報告〉

總部設於巴黎的無國界記者組織（法語：Reporters Sans Frontières, RSF）於二○二五年五月二日，世界新聞自由日的前夕，公佈二○二五年〈「世界新聞自由指數」報告〉：

在全球一八○個國家與地區中，台灣排名第廿四，屬於「滿意」狀況，蟬聯亞洲第一。中華人民共和國則排名一七八（倒數第三名），香港首次跌落到最差的「非常糟糕」類別。

二○二五全球新聞自由狀況，可分為五級：

A．良好（good situation ）七個國家。

B．滿意（satisfactory situation）卅五個國家。

C．問題重重（problematic situation）四十八個國家。

D．艱難（difficult situation）四十八個國家。

E．非常糟糕（very serious situation）四十二個國家。

中華人民共和國的新聞自由狀況，排名一七八，屬於「非常糟糕」的類別。曾為中國「新聞自由的堡壘」，香港排名一四○，也同屬此一慘狀。

RSF針對台灣的「新聞自由」狀況指出：

A．台灣是民主自由的國家，全球第廿一大經濟體，正式國名為「中華民國」，普遍尊重媒體自由原則。

B．媒體環境雖然自由，但卻存在嚴重的「政治兩極化」、未揭露的廣告及聳人聽聞的報導。

該報告更批評中國的「新聞自由」惡狀：

（一）中國是「全球最大記者監獄」，目前拘押逾百名記者。中共經常使用監控、威脅、恐嚇或騷擾手段，阻止獨立記者報導所謂的「敏感」問題，「新聞自由」幾近全失。

（二）中國完全控制國內媒體，並透過官媒如「中國環球電視網（CGTN）」向全球輸出政治宣傳。中共政權在世界各地「壓制新聞業和知情權」。

（三）在中共領導人習近平統治下，自由獲取資訊被視為犯罪，提供資訊則是更大的違法行為。

「新聞自由」是「民主國家」的重要檢驗指標，也受其法律的保障。台灣人民歷經長達四十年言論自由遭受箝制的戒嚴時期，才有今天言論開放、媒體爆炸的時代。豈料翁曉玲之流竟然委身新聞自由「非常糟糕」的中國大外宣，在媒體上自欺欺人而大言不慚，令人唏噓！

五、結語

《日經亞洲》指出，民調顯示，大多數台灣人支持主權和民主，支持「與中國結盟」則已逐漸被視為「邊緣立場」。

翁曉玲在《日經亞洲》上的觀點，在在違背世界自由、民主的潮流，一心只在眷念維護專制、獨裁的中國。當前中共對自由民主的「中華民國」，不時加倍進行軍事威脅、統戰滲透之際，翁的不當言論，正好符合同黨立委林沛祥口中的民主政治「邊緣人」，也是「德不配位」的立法委員。（完）

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